Тухель взбодрил команду Абрамовича: прогноз на матч «Барнсли» — «Челси»

«Челси» провел уже 4 матча под руководством Тухеля и был в них очень хорош. Три победы и ничья, всего один пропущенный гол, и тот от своего защитника (отличился Рюдигер). Правда, серьезной проверки для нового тренера еще не было, даже «Тоттенхэм» не особо сопротивлялся в недавнем дерби. В матче с «Шеффилдом» для «синих» не обошлось без везения: при счете 1:1 защитник «Юнайтед» точным пасом вывел Вернера один на один с вратарем. Немец пока все еще не забивает, но пользу приносит: отдал голевую передачу и заработал пенальти.



«Барнсли» — середняк чемпионшипа, в прошлом сезоне он чудом спасся от вылета, сейчас дела идут получше. Теоретически есть даже шансы побороться за плей-офф чемпионшипа, отставание от 6-го места составляет 9 очков при игре в запасе. Но, учитывая, что «Барнсли» пропускает больше, чем забивает, вряд ли им это грозит. В Кубке Англии в последние годы команда тоже сенсаций не творит, 5 последних матчей против клубов из АПЛ она проиграла с общим счетом 2:15. Интересно, что в этом сезоне «Барнсли» уже встречался с «Челси» в Кубке лиги в сентябре 2020-го. Тогда лондонцы спокойно разгромили соперника 6:0.