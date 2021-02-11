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14:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Тухель взбодрил команду Абрамовича: прогноз на матч «Барнсли» — «Челси»

Ждем лондонцев в четвертьфинале.

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Источник: Reuters

«Челси» провел уже 4 матча под руководством Тухеля и был в них очень хорош. Три победы и ничья, всего один пропущенный гол, и тот от своего защитника (отличился Рюдигер). Правда, серьезной проверки для нового тренера еще не было, даже «Тоттенхэм» не особо сопротивлялся в недавнем дерби. В матче с «Шеффилдом» для «синих» не обошлось без везения: при счете 1:1 защитник «Юнайтед» точным пасом вывел Вернера один на один с вратарем. Немец пока все еще не забивает, но пользу приносит: отдал голевую передачу и заработал пенальти.

«Барнсли» — середняк чемпионшипа, в прошлом сезоне он чудом спасся от вылета, сейчас дела идут получше. Теоретически есть даже шансы побороться за плей-офф чемпионшипа, отставание от 6-го места составляет 9 очков при игре в запасе. Но, учитывая, что «Барнсли» пропускает больше, чем забивает, вряд ли им это грозит. В Кубке Англии в последние годы команда тоже сенсаций не творит, 5 последних матчей против клубов из АПЛ она проиграла с общим счетом 2:15. Интересно, что в этом сезоне «Барнсли» уже встречался с «Челси» в Кубке лиги в сентябре 2020-го. Тогда лондонцы спокойно разгромили соперника 6:0.

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Для Тухеля как нового тренера важны все турниры и все трофеи, так что к этой встрече он должен отнестись серьезно. Ротация состава будет, но это как раз шанс дать поиграть вратарю Кепе и полевым Канте, Хавертцу, Гилмору и Абрахаму. Всем есть что доказывать, нужно поправлять статистику, так что после одного гола «синие» успокаиваться не должны. Особых проблем тут возникнуть не должно, выбираем победу «Челси» с форой -2 за 2,1 в БК «Фонбет».

При Тухеле «Челси» еще больше доминирует по владению мячом, атакам, ударам и угловым. Лишь раз команда подала меньше 7 угловых — во встрече с «Бернли». А так, с «Вулверхэмптоном» по корнерам было 12:1, с «Тоттенхэмом» 7:2 и с «Шеффилдом» 8:1. Можно воспользоваться этой тенденцией и поставить на победу «Челси» по угловым с форой -3 за 1,75 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

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