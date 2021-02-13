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10:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Пирло уволит Гаттузо, Гвардиола возьмет реванш у Моуринью, а «Реал» разберется с «Валенсией»

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«Штутгарт» — Герта»

Прогноз: ничья за 3.63.

«Штутгарт» попал под горячую руку «Байеру» в прошлом туре и разгромно проиграл 2:5. Это уже 4-е поражение в 5 матчах для швабов, так что можно говорить о кризисе в команде. Впрочем, учитывая, что они только поднялись из второй бундеслиги, нынешнее 10-е место в таблице — это нормальный результат. «Герта» хоть и оказала достойное сопротивление «Баварии», все же проиграла неделю назад. Берлинцы продолжают бороться за выживание при новом тренере Дардаи. Серия из 4 поражений подряд позитива не добавляет, но по игре прогресс есть. «Штутгарт» в этом сезоне много пропускает и неважно выступает дома, всего одна победа в 9 матчах, так что «Герта» здесь может рассчитывать как минимум на ничью.

«Наполи» — «Ювентус»

Прогноз: «Ювентус» победит и тотал меньше 2,5 за 4.56.

«Наполи» вылетел из Кубка Италии после двух матчей с «Аталантой», а в промежутке между ними умудрился проиграть «Дженоа». Похоже, судьба Гаттузо предрешена, в случае поражения в субботу его, скорее всего, уволят. Неаполитанцы сейчас на 6-м месте в таблице, но могут в ближайшее время выпасть из зоны еврокубков. А тут еще и выбыли сразу три основных защитника, включая Кулибали. «Ювентус» прагматично расправился с «Ромой» и удержал победные 2:1 после первого матча на Кубок с «Интером». Игра запомнилась скандальной пикировкой между Конте и Аньелли, но главное для Пирло — это то, что появилась стабильность. «Юве» — уже третий в Италии, взял Суперкубок и вышел в финал Кубка. В последних 6 матчах из 7 туринцы не пропускали голов — с такой обороной и атака «Наполи» нестрашна.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 2 за 3.95.

«Манчестер Сити» выдал рекордную серию для Англии, выиграв 15 матчей подряд. Гвардиола выставил сильный состав на 1/8 финала Кубка Англии, и Стерлинг с Жезусом решили вопрос. Вообще команда Гвардиолы давно не проигрывала, последний раз это случилось 21 ноября — как раз против «Тоттенхэма». С тех пор «Сити» понял, как играть без чистых форвардов, а Гюндоган стал так хорош, что все позабыли о травме де Брюйне. У «Тоттенхэма» пока все грустно, 4 из последних 5 встреч проиграны. В Кубке провели феерический матч против «Эвертона», но защита ошибалась чаще, чем соперник, отсюда итоговый счет 4:5. Моуринью пока не знает, как решить проблему с обороной, и даже гениальный дуэт форвардов Кейн — Сон тут вряд ли спасет.

«Реал» — «Валенсия»

Прогноз: «Реал» победит с разницей 1 за 3.59.

«Реалу» по-прежнему тяжело, но в последних двух матчах он набрал-таки 6 очков. Сначала чемпионов Испании в игре с «Уэской» спас защитник Варан, сделавший дубль, а уже во встрече с «Хетафе» отличились Бензема и Менди. По-прежнему вне заявки остаются Рамос и Азар, зато к этой игре вернется Кроос, на подходе и Карвахаль с Васкесом. «Валенсия» тоже воспряла духом в двух последних турах, в активе «летучих мышей» победа над «Эльче» и ничья с «Атлетиком». Но команда Грасии обречена в этом сезоне бороться за выживание. У «Валенсии» тоже не будет оптимального состава, есть потери среди защитников, не выйдет в старте Черышев… В стабильность «Реала» не очень верится, но чтобы всерьез бороться с «Атлетико» за титул, здесь нужно побеждать.

«Интер — «Лацио»

Прогноз: ничья за 4.02.

Интересно, как «Интер» отреагирует на вылет из Кубка Италии. В Лиге чемпионов «нерадзурри» тоже уже нет, остается только серия А. До лидирующего «Милана» два очка, но соперник непрост, «Лацио» выиграл 7 из последних 8 матчей. Римляне прекрасно себя чувствуют, играя вторым номером. Иммобиле в суперформе, забил уже 5 голов в 8 матчах этого года. У Лукаку тоже 5 мячей в 2021-м, оба форварда соперничают за приз лучшего бомбардира вместе с Криштиану и Златаном. У «Интера» более глубокий состав, кроме того, «нерадзурри» хороши дома (взяли 25 очков из 30 возможных). Однако «Лацио» сейчас на подъеме и должен устоять.

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Андрей Санталов

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