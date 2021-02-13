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10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион Англии в кризисе: прогноз на игру «Лестер» — «Ливерпуль»

Дуэль Варди и Салаха.

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Источник: AP 2020

«Ливерпуль» самоустранился из чемпионской гонки, проиграв «Ман Сити» из-за ошибок Алиссона. Команда Гвардиолы впереди на 10 очков, и у нее матч в запасе. Теперь мерсисайдцам надо думать, как не выпасть из топ-4, а такая опасность тоже есть. Сейчас Ливерпуль" как раз четвертый, но сзади поджимает «Челси». Главная проблема — по-прежнему оборона, где приходится играть полузащитникам. А тут еще и Фабиньо травмировался.

«Лестер» идет третьим в АПЛ и тоже страдает от травм, хотя и не в таком масштабе, как «Ливерпуль». Но результаты «лис» в 2021 впечатляют, 7 побед, 2 ничьи и всего одно поражение. Они, правда, играли в середине недели практически основным составом на Кубок с «Брайтоном» («Ливерпуль» в это время отдыхал), так что свежести может не хватить. «Лестер» — одна из лучших гостевых команд АПЛ, а вот дома результаты средние — 16 очков из 33 возможных. Варди из 11 голов лишь 2 забил на своем стадионе.

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«Ливерпуль» в последние годы успешно играет с «Лестером», два последних матча и вовсе закончились разгромами 4:0 и 3:0. Однако у команды Клоппа через два дня битва с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов, это может повлиять на стартовый состав сегодня. Да и «Ливерпуль» сейчас не так грозен, как раньше, шансы зацепить очки у хозяев будут. Выбираем здесь «Лестер» не проиграет за 1,77 в БК «Фонбет».

Еще заметна такая тенденция. В матчах «Ливерпуля» в последнее время много голов: 2:3 с «Ман Юнайтед», 3:1 с «Тоттенхэмом», 3:1 с «Вест Хэмом», 1:4 с «Ман Сити». Все время играть такие матчи с обилием голов вряд ли получится, а тут еще соперник, в матчах которого как раз забивают 1−2 гола в последние две недели. Большинство здесь ждет как раз голевой феерии, но это еще и ранний матч, футболистам нужно будет время, чтобы раскачаться. Поэтому предлагаем взять здесь также тотал меньше 3 за 1,73 в БК Olimp.bet

Андрей Санталов

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