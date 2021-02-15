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11:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Легкие три очка для Тухеля: прогноз на игру «Челси» — «Ньюкасл»

Без шансов для гостей.

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Источник: AP 2020

«Челси» неважно отыграл на Кубок Англии против «Барнсли», но все-таки прошел дальше. Лондонцев спас Абрахам, форвард сначала забил сам, а в конце игры вынес мяч из своих ворот. Тухель дал поиграть тем, кто обычно не проходит в состав, и резерв «Челси», пусть и громкий по именам (Канте, Пулишич), не впечатлил. Тем не менее, это 4-я победа подряд при новом тренере, и сегодня есть шанс продлить эту серию.

«Ньюкасл» пытается не вылететь в этом сезоне в чемпионшип. Сейчас «сороки» чувствуют себя лучше после побед над «Эвертоном» и «Саутгемптоном». Однако в последнем матче команда Брюса из-за травмы потеряла главного бомбардира Уилсона (10 голов в АПЛ) и еще нескольких игроков. «Ньюкасл» занимает 17-е место, от идущего 18-м «Фулхэма» он оторвался на 7 очков.

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«Челси» обычно удачно играет с «Ньюкаслом», на «Стэмфорд Бридж» лондонцы выиграли 7 последних матчей в АПЛ с общим счетом 18:3. Основа отдохнула, так что преимущество по свежести тоже на стороне «синих». Вернер не забивает в премьер-лиге с 7 ноября (14 матчей подряд), и такой соперник — шанс для немца наконец-то отличиться. Ставка на победу «Челси» с форой -1,5 выглядит логичной. В БК «Марафон» на это событие дают коэффициент 1,79.

Еще интересно, что при Тухеле «Челси» стал играть надежнее в обороне, в 5 матчах «синие» пропустили только один гол. Увереннее заиграли и вратари, в матче на Кубок Кепа сделал несколько сэйвов, в чемпионате снова здорово играет Менди. У «Ньюкасла» же без Уилсона всё совсем грустно в атаке, так что это шанс для лондонцев снова сыграть на ноль. В БК «Бетсити» поставить на сухую победу «Челси» можно с коэффициентом 1,88.

Андрей Санталов

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