Легкие три очка для Тухеля: прогноз на игру «Челси» — «Ньюкасл»
Без шансов для гостей.
Без шансов для гостей.
«Челси» неважно отыграл на Кубок Англии против «Барнсли», но
«Ньюкасл» пытается не вылететь в этом сезоне в чемпионшип. Сейчас «сороки» чувствуют себя лучше после побед над «Эвертоном» и «Саутгемптоном». Однако в последнем матче команда Брюса
«Челси» обычно удачно играет с «Ньюкаслом», на «Стэмфорд Бридж» лондонцы выиграли 7 последних матчей в АПЛ с общим счетом 18:3. Основа отдохнула, так что преимущество по свежести тоже на стороне «синих». Вернер не забивает в
Еще интересно, что при Тухеле «Челси» стал играть надежнее в обороне, в 5 матчах «синие» пропустили только один гол. Увереннее заиграли и вратари, в матче на Кубок Кепа сделал несколько сэйвов, в чемпионате снова здорово играет Менди. У «Ньюкасла» же без Уилсона всё совсем грустно в атаке, так что это шанс для лондонцев снова сыграть на ноль. В БК «Бетсити» поставить на сухую победу «Челси» можно с коэффициентом 1,88.
Андрей Санталов