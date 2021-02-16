Гвардиола выиграет в 17-й раз подряд: прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити»

В феврале «Манчестер Сити» ждала серия матчей с топ-клубами, где, казалось, команде Гвардиолы будет сложно продолжать побеждать. Однако «горожане» разгромили и «Ливерпуль», и «Тоттенхэм» и сняли все вопросы по чемпионской гонке. Отрыв от «Ман Юнайтед» и «Лестера» составляет 7 очков, при этом у «Ман Сити» еще матч в запасе. Такие результаты связаны с великолепной игрой Гюндогана. Игрок сборной Германии забил больше всех в АПЛ в 2021-м: 9 голов в 9 матчах. Отдельно стоит отметить слаженную игру четверки защитников. Они не выбрасываются на соперников, а вместе отходят к своим воротам, за это время полузащита приходит им на помощь. В итоге у «Сити» всего 14 пропущенных голов в 23 турах. «Эвертон» разочаровал в матче со стоящим на вылет «Фулхэмом». Лондонцы были активнее на чужой половине поля, чаще били и заслуженно победили 2:0. Возможно, «ириски» не успели восстановиться после яркой победы в дополнительное время над «Тоттенхэмом» в Кубке Англии. Возможно, как-то на команду повлияло ограбление главного тренера: воры накануне матча залезли в дом Анчелотти. Но факт остается фактом, «Эвертон» упустил шанс приблизиться вплотную к топ-4. Сейчас до «Челси» 5 очков при двух матчах в запасе.

С «Ман Сити» не сыграет главный бомбардир «Эвертона» Кэлверт-Льюин. 23-летний форвард забил 13 голов в 20 матчах АПЛ, но вынужден пропустить вторую игру подряд из-за травмы. У «горожан» под вопросом участие Гюндогана, но его может заменить Фоден. А вот у мерсисайдцев равноценной замены Кэлверту-Льюину нет. Даже в оптимальном составе команда Анчелотти была бы здесь андердогом. Тем более дома «Эвертон» в этом сезоне играет неудачно: на 4 победы приходится 5 поражений. Так что Гвардиола должен довести победную серию до 17 матчей. В БК «Марафон» на то, что «Манчестер Сити» выиграет с форой -1,5 можно поставить с коэффициентом 2,02.



В сценарии матча не сомневается и Анчелотти: «Мы будем обороняться большую часть времени». Конечно, «Ман Сити» будет чаще атаковать и бить по воротам. Можно сыграть тут по угловым, но есть еще интересный вариант. Соперники «горожан» обычно чаще наносят удары от ворот. Это логично, ведь не каждая атака заканчивается голом, сэйвом или угловым. Если «Сити» в среднем 3 раза бьет от своих ворот, то его соперники — 7. В БК 1Х Ставка можно поставить на победу «Эвертона» по ударам от ворот с форой -4 за 1,87.



Андрей Санталов