Симеоне уходит в отрыв: прогноз на матч «Леванте» — «Атлетико»

«Атлетико» недавно прервал свою мощную победную серию из 8 матчей, позволив «Сельте» сравнять счет в конце встречи. Но уже в следующем туре команда Симеоне взяла три очка с «Гранадой», поддерживая отрыв от «Барселоны» и «Реала» на приличном расстоянии. В полном порядке Суарес, уругваец в этом году забил 8 голов в 7 матчах. С появлением такого форварда «Атлетико» решил проблему с плохой реализацией моментов.



«Леванте» придется сыграть два матча подряд против «Атлетико». Сейчас команда занимает 11-е место, однако плотность в таблице такая, что до зоны вылета всего 6 очков. «Лягушки» достаточно много забивают (8-е место по голам), но и пропускают прилично. Топ-клубам «Леванте» поначалу проигрывал в этом сезоне, но недавно одолел мадридский «Реал» 2:1. Именно со «сливочными» валенсийцы играют лучше всего, за три сезона у них три победы над ними. Вообще при Пако Лопесе «Леванте» заметно прогрессирует. Так, «лягушки» вышли в полуфинал Кубка в этом сезоне и сохраняют шансы на проход дальше.