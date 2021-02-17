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15:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Симеоне уходит в отрыв: прогноз на матч «Леванте» — «Атлетико»

Лидер Ла Лиги в гостях у середняка.

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Источник: AP 2020
Футбол

Испания 2020/2021
Тур 2, 17.02.2021, 21:00

Леванте-Атлетико-

«Атлетико» недавно прервал свою мощную победную серию из 8 матчей, позволив «Сельте» сравнять счет в конце встречи. Но уже в следующем туре команда Симеоне взяла три очка с «Гранадой», поддерживая отрыв от «Барселоны» и «Реала» на приличном расстоянии. В полном порядке Суарес, уругваец в этом году забил 8 голов в 7 матчах. С появлением такого форварда «Атлетико» решил проблему с плохой реализацией моментов.

«Леванте» придется сыграть два матча подряд против «Атлетико». Сейчас команда занимает 11-е место, однако плотность в таблице такая, что до зоны вылета всего 6 очков. «Лягушки» достаточно много забивают (8-е место по голам), но и пропускают прилично. Топ-клубам «Леванте» поначалу проигрывал в этом сезоне, но недавно одолел мадридский «Реал» 2:1. Именно со «сливочными» валенсийцы играют лучше всего, за три сезона у них три победы над ними. Вообще при Пако Лопесе «Леванте» заметно прогрессирует. Так, «лягушки» вышли в полуфинал Кубка в этом сезоне и сохраняют шансы на проход дальше.

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«Атлетико» обычно хорошо играет с «Леванте». Из последних 6 матчей мадридцы выиграли 5 и один завершили вничью. К тому же в состав у Симеоне вернулись Феликс, Хименес. Нескольких игроков еще не хватает — особенно Триппьера, но выбор есть, и цель команды понятна. Нужно сохранить комфортный отрыв от преследователей и подготовиться к матчу в ЛЧ с «Челси» через неделю. На чистую победу «Атлетико» БК «Фонбет» предлагает коэффициент 1,8, эта ставка смотрится хорошо.

«Атлетико» остается командой с лучшей обороной в Ла Лиге, но в последних 5 матчах ему никак не удается сыграть на ноль. Вратаря Облака пробивали и «Кадис», и «Гранада» и даже «Эйбар». Рано или поздно это должно закончиться, и, хоть атака «Леванте» и хороша, защита мадридцев с Хименесом должна ее остановить. Второй вариант на эту встречу — «Леванте» не забьет за 2,27 в БК Betboom.

Андрей Санталов

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