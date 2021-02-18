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12:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью будет доволен: прогноз на матч «Вольфсберг» — «Тоттенхэм»

«Шпоры» обязаны тут победить.

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Источник: AFP 2020
Футбол

Лига Европы 2020/2021
1/16 финала, 18.02.2021, 20:55

Вольфсбергер-Тоттенхэм Хотспур-

В «Тоттенхэме» все плохо. В 6 последних матчах — 5 поражений. Результатов нет, а красивую игру Моуринью и не обещал. В чемпионате «шпоры» упали на 9-е место, теперь попадание в ЛЧ на следующий сезон под большим вопросом. В последних 11 матчах АПЛ лондонцы чаще пропускают, чем забивают, реже попадают в створ и меньше создают голевые моменты. У Моуринью не получилось наладить игру в позиционном нападении, а как противодействовать острым контратакам «Сперс», показал недавно «Манчестер Сити». Трансфер Бэйла оказался провалом, а Кейн и Сон не могут весь сезон тащить всю команду.

«Вольфсберг» нам хорошо знаком по группе с ЦСКА в Лиге Европы. Скромный австрийский клуб устоял дома и выиграл у армейцев в Москве, а еще дважды огорчил «Фейеноорд». Это лучшее достижение в истории «волков». В чемпионате дела у «Вольфсберга» идут не так хорошо, как в прошлом сезоне, но в первую шестерку он попадает, а значит, продолжит борьбу за попадание Лигу Европы.

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Вообще Моуринью приглашали в «Тоттенхэм», чтобы он наконец-то выиграл для клуба трофей. Из Кубка Англии «шпоры» вылетели, но впереди финал Кубка лиги. Правда, играть там придется с супермощным «Ман Сити». И осталась надежда на Лигу Европы. Проходить скромный «Вольфсберг» англичане, конечно, должны, даже если выставят полуосновной состав. Кроме того, домашний матч австрийцы из-за коронавирусных ограничений вынуждены проводить в Будапеште. Выбираем победу «Тоттенхэма» с форой -1,5 за 2,1 в БК «Марафон».

Также можно рассмотреть общий тотал голов. В Лиге Европы «Тоттенхэм» обычно играет результативно, забивает сам и часто дает это сделать сопернику. В этом розыгрыше ЛЕ в 7 матчах «шпор» из 9 забивалось три мяча и больше. Сегодня на тотал больше 2,5 голов БК Olimp.bet дает коэффициент 1,7.

Андрей Санталов

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