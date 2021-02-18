Моуринью будет доволен: прогноз на матч «Вольфсберг» — «Тоттенхэм»

В «Тоттенхэме» все плохо. В 6 последних матчах — 5 поражений. Результатов нет, а красивую игру Моуринью и не обещал. В чемпионате «шпоры» упали на 9-е место, теперь попадание в ЛЧ на следующий сезон под большим вопросом. В последних 11 матчах АПЛ лондонцы чаще пропускают, чем забивают, реже попадают в створ и меньше создают голевые моменты. У Моуринью не получилось наладить игру в позиционном нападении, а как противодействовать острым контратакам «Сперс», показал недавно «Манчестер Сити». Трансфер Бэйла оказался провалом, а Кейн и Сон не могут весь сезон тащить всю команду.



«Вольфсберг» нам хорошо знаком по группе с ЦСКА в Лиге Европы. Скромный австрийский клуб устоял дома и выиграл у армейцев в Москве, а еще дважды огорчил «Фейеноорд». Это лучшее достижение в истории «волков». В чемпионате дела у «Вольфсберга» идут не так хорошо, как в прошлом сезоне, но в первую шестерку он попадает, а значит, продолжит борьбу за попадание Лигу Европы.