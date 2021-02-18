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16:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка против фаворита: прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»

Разбираем матч Лиги Европы.

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Источник: Reuters
Футбол

Лига Европы 2020/2021
1/16 финала, 18.02.2021, 20:55

Реал Сосьедад-Манчестер Юнайтед-

«Манчестер Юнайтед» пережил не самые приятные две недели. Манкунианцы неожиданно проиграли «Шеффилд Юнайтед», сыграли вничью с «Вест Бромом», «Эвертоном» и «Арсеналом». В промежутке были 9:0 с «Саутгемптоном», но это была единственная победа. В результате «Ман Сити» уходит в отрыв, а команде Сульшера остается борьба за место в топ-4. Манкунианцы слишком часто пропускают — больше гола за игру, пара центральных защитников Макгуайр — Линделеф не выглядит доминирующей. Есть вопросы и к де Хеа, хотя в матче с «Вест Бромвичем» он выручал команду. Пока что «Ман Юнайтед» спасают Бруну и Рэшфорд, забившие 35 голов на двоих.

«Реал Сосьедад» здорово начал сезон, но к декабрю силы кончились. Основная обойма была небольшая, так что выступать в чемпионате и Лиге Европы было тяжело. В декабре-январе баски выиграли всего 2 матча из 15, но запаса хватило, чтобы выйти в плей-офф ЛЕ и удержаться на 5-м месте в Ла Лиге. Сейчас у «Сосьедада» наконец вернулись в строй все травмированные лидеры, так что в основе готовы выйти Ойарсабаль, Сильва, Ильярраменди и Янузай.

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В прошлом сезоне «Ман Юнайтед» дошел до полуфинала Лиги европы, где его остановил испанский клуб. «Реал Сосьедад» — не «Севилья», но тоже способен оказать серьезное сопротивление. Тем более англичане будут без Погба и Кавани, а плотный календарь только добавляет усталости. Баски для сравнения сыграли в феврале два матча, тогда как «МЮ» — 4. Хоть «Сосьедад» и не играет дома (встреча пройдет в Турине), полноценная подготовка тут может сказаться в его пользу. К тому же «Ман Юнайтед» часто разочаровывает, когда оказывается в роли фаворита. Предлагаем взять ставку «Реал Сосьедад» не проиграет за 1,62 в БК «Фонбет».

Это еще и встреча достаточно грубых команд, «Реал Сосьедад» в Ла Лиге фолит 15 раз за матч в среднем. Игроки «Ман Юнайтед» 12 раз за игру нарушают правила, а это все-таки плей-офф, здесь цена победы выше. С той же «Севильей» в августе английская команда сфолила 17 раз (соперник — 13). Здесь общий тотал выставлен не такой высокий, так что вполне можно его заиграть. Второй вариант на этот матч — тотал фолов больше 24,5 за 1,85 в Бк «Бетсити». Он проходил в 3 из 5 последних матчах «Сосьедада» и 2 из 5 матчах «Ман Юнайтед».

Андрей Санталов

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