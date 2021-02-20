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Семак начинает поход за Кубком: прогноз на матч «Зенит» — «Арсенал»

В России снова играют в футбол.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Кубок России 2020/2021
1/8 финала, 20.02.2021, 17:00

Зенит-Арсенал Т-

В России возобновляется сезон после зимнего перерыва. «Зенит» сыграет дома с тульским «Арсеналом». Учитывая погодные условия, это будет самый комфортный матч Кубка России, в отличие от остальных команд в Санкт-Петербурге будут играть под крышей. За время сборов «Зенит» потерял из-за травм Малкома, Азмуна и Ерохина. Есть проблемы со здоровьем у Кузяева, Сантоса и Дриусси. Аргентинец, кстати. хотел вернуться на родину, но его не отпустили в «Ривер Плейт». В товарищеских матчах здорово себя проявили Вендел и Мостовой, ставший лучшим бомбардиром (5 голов).

Тульский «Арсенал» провалил первую часть чемпионата. В октябре-ноябре команда выиграла лишь один матч из 10 и проиграла 6. Более того, в 5 последних играх 2020-го «Арсенал» не забил ни одного гола. Лучший бомбардир туляков в прошлом сезоне Луценко много пропустил из-за травмы, а достойной замены ему не нашлось. Команда Парфенова занимает 14-е место после 19 туров и нарвалась на критику от губернатора Тульской области. «Арсенал» зимой взял полузащитника Коновалова у «Рубина» и вернул в киевское «Динамо» опорника Кадири.

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Пока «Арсенал» думает о том, как не вылететь из РПЛ, «Зенит» начинает поход за Кубком. После провала в Лиге чемпионов, питерцам надо выиграть как можно больше трофеев в России, чтобы «оправдаться» за ту неудачу. даже не в оптимальном составе команда Семака должна выходить в ¼ финала, тем более при своих болельщиках. Ставим здесь на победу «Зенита» с форой -1,5 за 2,03 в БК «Марафон».

Еще один вариант на этот матч тоже напрашивается. У «Арсенала» большие проблемы в атаке, вряд ли команда, которая до этого не могла забить «Ротору» и «Химкам», распечатает ворота «Зенита». К тому же у питерцев лучшая оборона в России. Так что ставка «обе забьют — нет» выглядит логично. В БК «Бетсити» на это событие дают коэффициент 1,67.

Андрей Санталов

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