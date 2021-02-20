Семак начинает поход за Кубком: прогноз на матч «Зенит» — «Арсенал»
В России снова играют в футбол.
В России снова играют в футбол.
В России возобновляется сезон после зимнего перерыва. «Зенит» сыграет дома с тульским «Арсеналом». Учитывая погодные условия, это будет самый комфортный матч Кубка России, в отличие от остальных команд в
Тульский «Арсенал» провалил первую часть чемпионата. В
Пока «Арсенал» думает о том, как не вылететь из РПЛ, «Зенит» начинает поход за Кубком. После провала в Лиге чемпионов, питерцам надо выиграть как можно больше трофеев в России, чтобы «оправдаться» за ту неудачу. даже не в оптимальном составе команда Семака должна выходить в ¼ финала, тем более при своих болельщиках. Ставим здесь на победу «Зенита» с форой -1,5 за 2,03 в БК «Марафон».
Еще один вариант на этот матч тоже напрашивается. У «Арсенала» большие проблемы в атаке, вряд ли команда, которая до этого не могла забить «Ротору» и «Химкам», распечатает ворота «Зенита». К тому же у питерцев лучшая оборона в России. Так что ставка «обе забьют — нет» выглядит логично. В БК «Бетсити» на это событие дают коэффициент 1,67.
Андрей Санталов