Морозное дерби: прогноз на матч «Спартак» — «Динамо»

Очень интересная весна ждет «Спартак». Тедеско уже объявил об уходе после окончания чемпионата. Федуну предстоит определиться с новым тренером и новичками. Пока что красно-белые избавились от Кокорина, продав форварда «Фиорентине» за 4,5 млн евро. Взамен москвичи купили опорника Хендрикса у ПСВ и вернули Рошу из Бразилии. Также «Спартак» очень хочет заполучить Промеса, но с «Аяксом» пока так и не договорились. Схему Тедеско с тремя защитниками много критиковали в прошлом году, возможно, теперь «Спартак» станет более атакующим с переходом на четверку защитников, но это неточно.



«Динамо» наконец провело полноценную подготовку при Шварце. Немецкий тренер хорошо встряхнул команду, вылетевшую из Лиги Европы. Сейчас бело-голубые на 6-м месте и входят в группу команд, борющихся за еврокубки. На трансферном рынке клуб этой зимой не особо активничал. Из «Химок» вернулся Липовой, а Рауш после трех лет в «Динамо» покинул команду. Шварц доверяет молодым игрокам (Лесовой, Фомин, Грулев, Тюкавин), будет интересно последить за их прогрессом в этом году. Тренеру будет важно найти забивного нападающего, пока что чистого бомбардира у бело-голубых нет.