Морозное дерби: прогноз на матч «Спартак» — «Динамо»

Очень интересная весна ждет «Спартак». Тедеско уже объявил об уходе после окончания чемпионата. Федуну предстоит определиться с новым тренером и новичками. Пока что красно-белые избавились от Кокорина, продав форварда «Фиорентине» за 4,5 млн евро. Взамен москвичи купили опорника Хендрикса у ПСВ и вернули Рошу из Бразилии. Также «Спартак» очень хочет заполучить Промеса, но с «Аяксом» пока так и не договорились. Схему Тедеско с тремя защитниками много критиковали в прошлом году, возможно, теперь «Спартак» станет более атакующим с переходом на четверку защитников, но это неточно.
«Динамо» наконец провело полноценную подготовку при Шварце. Немецкий тренер хорошо встряхнул команду, вылетевшую из Лиги Европы. Сейчас бело-голубые на 6-м месте и входят в группу команд, борющихся за еврокубки. На трансферном рынке клуб этой зимой не особо активничал. Из «Химок» вернулся Липовой, а Рауш после трех лет в «Динамо» покинул команду. Шварц доверяет молодым игрокам (Лесовой, Фомин, Грулев, Тюкавин), будет интересно последить за их прогрессом в этом году. Тренеру будет важно найти забивного нападающего, пока что чистого бомбардира у бело-голубых нет.
Судя по букмекерским котировкам, небольшое преимущество в этой паре у «Динамо». При этом по личным встречам в последние годы преимущество у «Спартака», он не проигрывал «Динамо» с 2018 года. 6 из последних 10 встреч завершились в пользу красно-белых (при одном поражении). В этом году в Кубке России не будет дополнительного времени, в случае необходимости команды будут выявлять победителя сразу по пенальти. Кажется, сегодня как раз так и случится. Силы «Динамо» и «Спартака» примерно равны, поэтому есть смысл рискнуть небольшой суммой на высокий коэффициент. В БК «Фонбет» на ничью дают 3,35.
Смущает также, что московское дерби будет проходить при минусовой температуре. В таких условиях футболистам будет сложно показать зрелищный футбол. Плюс скажется несыгранность после длительного перерыва, все-таки товарищеские матчи не сравнить с официальными. Поэтому можно еще и поставить на тотал голов меньше 2,5 в БК 1Х Ставка за 1,66.