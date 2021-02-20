Медведев дожмет Джоковича: прогноз на финал Australian Open

Медведев после четвертьфинала на Australian Open с Рублевым рассказал, что провел один из лучших матчей в карьере. По таким же высоким стандартам можно оценить и игру Даниила против Циципаса в полуфинале. Русский теннисист здорово подавал (88% выигранных мячей на первой подаче), глубоко отвечал, не давая сопернику часто выходить к сетке. Особенно хорошо Медведеву удавался бекхэнд: мяч после такого удара часто ложился под линию, а несколько раз Даниил эффектно так попал по углам. В итоге классная победа в трех сетах и первый финал в карьере в открытом чемпионате Австралии. Джокович тоже выиграл полуфинал в трех сетах, большого сопротивления Карацев ему не оказал, этого, правда, почти никто и не ждал. А вот до этого первой ракетке мира помучиться пришлось. Тиафо серб прошел в 4 партиях, Фрица — в пяти, Раонича и Зверева — тоже в четырех. В четвертьфинале Джокович даже сломал со злости ракетку. Сам Новак признавал, что травмировал мышцу живота по ходу турнира, и это ему мешало. Но к полуфиналу он уже восстановился.

По стилю Джокович и Медведев похожи, оба любят использовать силу удара соперника, хорошо играют с бекхэнда. Даниила называют шахматистом на корте, он хорошо чувствует, что задумал соперник и готов неожиданно ответить. А еще русского теннисиста сравнивают с осьминогом за его цепкость и упорство в защите. Все это подводит к простому выводу: матч будет долгим и упорным. БК Olimp.bet дает коэффициент 1,9 на тотал больше 40,5 геймов.



У Джоковича удивительная статистика в финалах Australian Open: 8 матчей — 8 побед. Это любимый турнир Новака, чемпионат Австралии для него — как «Ролан Гаррос» для Надаля. На счету Медведева еще ни одной победы в турнире «Большого шлема», но сейчас он к ней близок как никогда. Даниил моложе соперника, находится в отличной форме, а тут, скорее всего, победит тот, кто лучше готов физически. Да, русский теннисист уступил Джоковичу в Австралии два года назад, но такого сопротивления сербу тогда больше никто не оказал (даже Надаль в финале). А с тех пор Медведев выиграл у Джоковича три матча из 4, в том числе на итоговом турнире ATP-2020. В БК «Марафон» на победу Медведева в финале можно поставить за 2,03.



Андрей Санталов