Роналду отыграется на худшей команде серии А: прогноз на матч «Ювентус» — «Кротоне»

Неделя для «Ювентуса» выдалась так себе. сначала туринцы проиграли «Наполи», хотя владели там преимуществом и создали больше опасных моментов. А в Лиге чемпионов и вовсе случился конфуз. Туринцы оказались не готовы к прессингу «Порту» и быстро пропустили, в итоге повезло, что удалось уехать, забив в гостях. Криштиану нанес только один удар за весь матч, а пенальти за его падение в конце встречи не дали.



«Кротоне» только поднялся из серии B и уже готов туда вернуться. Команда из небольшого города занимает последнее место в таблице и пропускает больше всех в чемпионате. 7 из последних 8 матчей «Кротоне» проиграл, особенно все грустно было во встречах с топ-клубами в 2021-м: 2:6 с «Интером», 1:3 с «Ромой» и 0:4 с «Миланом». Забавно, что прошлым летом в «Кротоне» обсуждали возможность назначить Пирло главным тренером, если бы нынешний тренер ушел в другой клуб. Но история сложилась иначе.