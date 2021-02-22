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13:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду отыграется на худшей команде серии А: прогноз на матч «Ювентус» — «Кротоне»

Ждем разгрома.

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Источник: Reuters

Неделя для «Ювентуса» выдалась так себе. сначала туринцы проиграли «Наполи», хотя владели там преимуществом и создали больше опасных моментов. А в Лиге чемпионов и вовсе случился конфуз. Туринцы оказались не готовы к прессингу «Порту» и быстро пропустили, в итоге повезло, что удалось уехать, забив в гостях. Криштиану нанес только один удар за весь матч, а пенальти за его падение в конце встречи не дали.

«Кротоне» только поднялся из серии B и уже готов туда вернуться. Команда из небольшого города занимает последнее место в таблице и пропускает больше всех в чемпионате. 7 из последних 8 матчей «Кротоне» проиграл, особенно все грустно было во встречах с топ-клубами в 2021-м: 2:6 с «Интером», 1:3 с «Ромой» и 0:4 с «Миланом». Забавно, что прошлым летом в «Кротоне» обсуждали возможность назначить Пирло главным тренером, если бы нынешний тренер ушел в другой клуб. Но история сложилась иначе.

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«Юве» надо догонять лидеров серии А, так что сегодня чемпионам Италии нужна только победа. Из-за травм матч пропустят Дибала, Артур, Куадрадо, Кьеллини и Бонуччи, а Рабьо дисквалифицирован. Тем не менее, состав будет боевой с парой форвардов Роналду — Кулусевски. Туринцам нужна яркая победа, чтобы вернуть себе уверенность. БК «Марафон» дает коэффициент 1,73 на победу «Ювентуса» с форой -2, и здесь это выглядит логично.

«Ювентус» остается командой с лучшей обороной в чемпионате Италии. Два последних матча туринцам не удалось провести всухую, а тут есть хороший шанс подарить еще одну игру на ноль Буффону — именно он сегодня ожидается в воротах. На то, что «Ювентус» победит и не пропустит, БК «Бетсити» дает коэффициент 1,86.

Андрей Санталов

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