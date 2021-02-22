Роналду отыграется на худшей команде серии А: прогноз на матч «Ювентус» — «Кротоне»
Ждем разгрома.
Ждем разгрома.
Неделя для «Ювентуса» выдалась так себе. сначала туринцы проиграли «Наполи», хотя владели там преимуществом и создали больше опасных моментов. А в Лиге чемпионов и вовсе случился конфуз. Туринцы оказались не готовы к прессингу «Порту» и быстро пропустили, в итоге повезло, что удалось уехать, забив в гостях. Криштиану нанес только один удар за весь матч, а пенальти за его падение в конце встречи не дали.
«Кротоне» только поднялся из серии B и уже готов туда вернуться. Команда из небольшого города занимает последнее место в таблице и пропускает больше всех в чемпионате. 7 из последних 8 матчей «Кротоне» проиграл, особенно все грустно было во встречах с
«Юве» надо догонять лидеров серии А, так что сегодня чемпионам Италии нужна только победа.
«Ювентус» остается командой с лучшей обороной в чемпионате Италии. Два последних матча туринцам не удалось провести всухую, а тут есть хороший шанс подарить еще одну игру на ноль Буффону — именно он сегодня ожидается в воротах. На то, что «Ювентус» победит и не пропустит, БК «Бетсити» дает коэффициент 1,86.
Андрей Санталов