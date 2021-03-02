Победная серия Гвардиолы в опасности: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»
«Волки» — непростой соперник.
«Волки» — непростой соперник.
«Манчестер Сити» продолжает свою удивительную победную серию. «Горожане» выиграли 20 матчей подряд, причем с «Вест Хэмом» они взяли три очка даже несмотря на то, что играли хуже соперника. Возможно, это связано с ротацией состава, но лондонцы создали больше опасных моментов у чужих ворот. Гвардиолу выручили защитники, Диаш и Стоунз забили по голу, и этого хватило для победы. У «Сити» первый матч в старте впервые за долгое время провел Агуэро, но в последние месяцы «горожане» справляются даже без голов от своих нападающих.
«Вулверхэмптон» неплох в последних матчах АПЛ: три победы, две ничьи, хотя в соперниках были «Арсенал» и «Лестер». Самый португальский клуб Англии тащат полузащитники Невеш и Нету, у них 6 голов и 4 передачи на двоих в этом году. Лучший бомбардир «Волков» Хименес
Рано или поздно, победная серия «Ман Сити» прервется. Отрыв от преследователей в Англии у «горожан» такой, что победа в чемпионате уже в кармане. Плотный график вынуждает проводить ротацию,
В последние месяцы команда Гвардиолы мало что позволяет соперникам, поэтому ударов в створ обычно бывает меньше, чем в среднем по лиге (8,5). Даже с «Вест Хэмом», где «горожане» давали бить по своим воротам чаще обычного, у обеих команд набралось всего 6 ударов в створ. Личные встречи правда, были в этом плане более результативные (в трех последних — больше 9), но тогда «Ман Сити» еще не был такой машиной. Второй ставкой на матч выбираем тотал ударов в створ ворот меньше 8 за 1,8 в БК «Париматч».
Андрей Санталов