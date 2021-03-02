Новичок серии А удивит Пирло: прогноз на матч «Ювентус» — «Специя»

«Ювентус» продолжает терять очки в чемпионате Италии. В субботу туринцы упустили победу в матче с «Вероной», хотя по игре результат справедлив. Роналду — лучший бомбардир серии А с 19 голами, но его усилий не хватает для достижения результата. По потерянным очкам «Юве» отстает от «Интера» на 7 баллов — шансы догнать в теории еще есть, но будет тяжело. Проблема в том, что у Пирло слишком много травмированных, во втором тайме почти что некем усилить игру. Выбыли Дибала, Мората, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо…



«Специя», хоть и впервые играет в серии А, неплохо себя чувствует в высшем дивизионе. Команда тренера по фамилии Итальяно после 24 туров идет на 14-м месте в 7 очках от зоны вылета. В выходные «Специя» отыгралась с 0:2 против «Пармы», зацепив одно очко. Интересно, что команда Итальяно — единственная в чемпионате Италии, которая набрала больше очков против клубов из верхней половины чем против клубов из нижней. Недавно, напомним, со «Специей» погорел сам «Милан», лидировавший на тот момент в таблице. А еще новичок серии А в гостях играет лучше, чем дома.