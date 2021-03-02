Новичок серии А удивит Пирло: прогноз на матч «Ювентус» — «Специя»
Гости хороши в играх против
Гости хороши в играх против
«Ювентус» продолжает терять очки в чемпионате Италии. В субботу туринцы упустили победу в матче с «Вероной», хотя по игре результат справедлив. Роналду — лучший бомбардир серии А с 19 голами, но его усилий не хватает для достижения результата. По потерянным очкам «Юве» отстает от «Интера» на 7 баллов — шансы догнать в теории еще есть, но будет тяжело. Проблема в том, что у Пирло слишком много травмированных, во втором тайме почти что некем усилить игру. Выбыли Дибала, Мората, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо…
«Специя», хоть и впервые играет в серии А, неплохо себя чувствует в высшем дивизионе. Команда тренера по фамилии Итальяно после 24 туров идет на 14-м месте в 7 очках от зоны вылета. В выходные «Специя» отыгралась с 0:2 против «Пармы», зацепив одно очко. Интересно, что команда Итальяно — единственная в чемпионате Италии, которая набрала больше очков против клубов из верхней половины чем против клубов из нижней. Недавно, напомним, со «Специей» погорел сам «Милан», лидировавший на тот момент в таблице. А еще новичок серии А в гостях играет лучше, чем дома.
Матч первого круга завершился уверенной победой «Юве» 4:1, но сейчас чемпиону Италии будет сложнее. Хотя три очка набирать надо, иначе о погоне за «Интером» можно забыть. Дома «Ювентус» в этом сезоне хорош (26 очков из 33 возможных), однако и мимо кризиса в стане туринцев пройти нельзя. Победа «Специи» с форой +2 за 1,6 в БК «Марафон смотрится интересно. Даже если «Юве» победит, вряд ли он это сделает с разгромным счетом.
Чемпионат Италии стал одним из самых результативных в Европе. В среднем за матч тут влетают в ворота 3 мяча. Часто команды при этом обмениваются голами. Так, «Специя» в этом сезоне и сама забивает, и другим дает. В 6 из 10 ее матчей проходит ставка обе забьют. У «Ювентуса» процент таких игр поменьше, но тоже приличный — 57%. БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,94 на вариант обе забьют.
Андрей Санталов