Клопп и Тухель сыграют в осторожный футбол: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси»
Главный матч дня.
Главный матч дня.
Четыре поражения подряд в АПЛ отбросили «Ливерпуль» на 6-е место. В матче с «Шеффилд Юнайтед» команда Клоппа наконец прервала эту грустную серию и продолжает бороться за попадание в топ-4. Хотя эта победа все равно мало что говорит, ведь мерсисайдцы встречались с худшим клубом АПЛ. Головная боль Клоппа — это
Статистика Тухеля в «Челси» весьма неплоха: 9 матчей без поражений и лишь два пропущенных мяча. В Англии уже смирились с тем, что лондонцы будут владеть мячом 60−70% времени, однако они пока не придумали, как конвертировать это в опасные моменты. Как говорит Тухель, нужно качественно играть не только на первых 80 метрах поля, но и на последних 20 — у чужих ворот. В матче с «Манчестер Юнайтед» это не получилось, команды скатали скучные 0:0. Новый тренер активно тасует игроков в стартовом составе, но поиск идеального сочетания еще не закончен.
Сейчас «Челси» занимает пятую строчку в таблице, чуть выше «Ливерпуля», так что оба тренера в первую очередь постараются не проиграть. По матчам между
Еще одна логичная ставка — тотал голов меньше 2,5. «Челси» при Тухеле почти не пропускает, хотя и вынужден играть без Тиаго Силвы. Зато и в атаке пока феерить не получается. Так что есть смысл поставить на тотал меньше 2,5 — в БК Olimp.bet на это дают коэффициент 1,95.
Андрей Санталов