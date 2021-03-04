Бэйл разбудил «Тоттенхэм»: прогноз на матч с «Фулхэмом»

Недавний кризис «Тоттенхэма» (5 поражений в 6 матчах АПЛ), вновь поставил вопрос ребром: а хорошо ли здесь работает Моуринью? Результаты при Жозе не лучше, чем в последних 50 матчах «Сперс» при Почеттино. У «шпор» большие проблемы в обороне, команда плохо действует в позиционных атаках. К счастью, для «Тоттенхэма» в воскресенье ему в соперники попался «Бернли», которого они спокойно разнесли в быстрых атаках. А до этого «Сперс» наколотили 8 голов бедолагам из австрийского «Вольфсберга» в Лиге Европы. Главная причина — возрождение Бэйла: валлиец наконец заиграл в свою силу, и забивает сам, и раздает передачи-конфеты, на это приятно смотреть.



«Фулхэм» продолжает бороться за свое спасение в АПЛ, и у него неплохо получается. Из последних 8 матчей «дачники» проиграли только однажды, так что теперь до спасительного 17-го места осталось всего три очка. Паркеру удалось объединить команду, несмотря на то, что в клубе несколько футболистов играют на правах аренды. Прибавил Лофтус-Чик, взяли форварда Маджу, так что «Фулхэму» есть с кем сражаться за право остаться в АПЛ. При этом немного удивительно, что дома «Фулхэм» играет хуже, чем в гостях. Лишь одна победа в 9 последних матчах, да и та — над уже обреченным «Шеффилдом».