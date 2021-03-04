Бэйл разбудил «Тоттенхэм»: прогноз на матч с «Фулхэмом»
Команда Моуринью подбирается к топ-4.
Команда Моуринью подбирается к топ-4.
Недавний кризис «Тоттенхэма» (5 поражений в 6 матчах АПЛ), вновь поставил вопрос ребром: а хорошо ли здесь работает Моуринью? Результаты при Жозе не лучше, чем в последних 50 матчах «Сперс» при Почеттино. У «шпор» большие проблемы в обороне, команда плохо действует в позиционных атаках. К счастью, для «Тоттенхэма» в воскресенье ему в соперники попался «Бернли», которого они спокойно разнесли в быстрых атаках. А до этого «Сперс» наколотили 8 голов бедолагам из австрийского «Вольфсберга» в Лиге Европы. Главная причина — возрождение Бэйла: валлиец наконец заиграл в свою силу, и забивает сам, и раздает
«Фулхэм» продолжает бороться за свое спасение в АПЛ, и у него неплохо получается. Из последних 8 матчей «дачники» проиграли только однажды, так что теперь до спасительного 17-го места осталось всего три очка. Паркеру удалось объединить команду, несмотря на то, что в клубе несколько футболистов играют на правах аренды. Прибавил
В январе эти команды сыграли 1:1, однако сейчас «Тоттенхэм» набирает ход, атака с тройкой Бэйл — Кейн — Сон снова стала страшной, к ним есть еще и Лукас в помощь, с таким напором «Фулхэм» вряд ли справится. Три очка в таком матче жизненно необходимы «шпорам», чтобы вернуться в борьбу за еврокубки, упустить свой шанс они не должны. Выбираем победу «Тоттенхэма» за коэффициент 2 в БК «Фонбет».
Еще ждем здесь результативную игру. «Тоттенхэм» знает, что ему нельзя успокаиваться, забив один гол, он так потерял слишком много очков в этом сезоне. «Фулхэму» тоже придется раскрываться, тем более, что забить «шпорам» в последнее время — не самая сложная задача. Вторая ставка на этот матч — тотал больше 2,5 за 2,06 в БК «Бетсити».
Андрей Санталов