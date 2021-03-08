Команда Миранчука против лидера серии А: прогноз на матч «Интер» — «Аталанта»

«Интер» уверенно шагает к чемпионству. Победа над «Пармой» (2:1) стала шестой подряд в серии А, отрыв от «Милана» составляет три очка при матче в запасе. Главный бомбардир «нерадзурри» Лукаку производит мощное впечатление. Даже если у бельгийца не получается забить самому, он раз за разом создает партнерам голевые моменты. Так, в матче с «Пармой» он дважды ассистировал Санчесу. Лаутаро в этот раз отдыхал, так что аргентинец выйдет сегодня отдохнувшим.

«Аталанта» перед дерби размялась в игре с худшей командой серии А «Кротоне» — 5:1. В разгроме успел поучаствовать даже вышедший на замену Миранчук, теперь у россиянина 3 гола в этом году. Главной звездой встречи стал Иличич, дирижировавший атаками хозяев. Один гол словенец также записал на свой счет. После 4 побед подряд в лиге бергамаски идут пятыми, до зоны ЛЧ одно очко и игра в запасе. По-прежнему ярко себя проявляет в атаке защитник Гозенс — у немецкого защитника 9 голов — столько же было за весь прошлый чемпионат.

«Интеру» комфортно играть без еврокубков и других турниров — в отличие конкурентов «нерадзурри» хватает времени на восстановление. В последних 8 матчах серии А команда Конте забила 19 голов и пропустила только 2. Все в строю, все готовы играть — такой «Интер» сейчас сложно остановить. «Аталанта» прибавила в игре в защите, но ошибки все еще случаются. Из 5 последних встреч «нерадзурри» выиграли только один, но сегодня даже с таким неудобным соперником они должны взять три очка. БК «Марафон» дает на это событие коэффициент 2,16.