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14:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Победа «Челси» и минимум голов: прогноз на матч с «Эвертоном»

Формула успеха от Тухеля.

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Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: Reuters

«Челси» при Тухеле превратился в мощную машину: 7 побед, 3 ничьих и всего два пропущенных гола. Несколько дней назад «синие» провели качественный матч против «Ливерпуля». Гол Вернера отменили из-за микроскопического офсайда (немцу в этом сезоне еще и страшно не везет), но своего «Челси» все-таки добился благодаря классному голу Маунта. Тройка центральных защитников Аспиликуэта — Кристенсен — Рюдигер мало что позволила создать сопернику у своих ворот, а вот впереди лондонцы играли поинтереснее.

«Эвертон» мечтает о Лиге чемпионов, и основания для этого у команды Анчелотти есть. Победив «Вест Бромвич» 1:0, «ириски» вышли на 5-е место — до «Челси» одно очко и матч в запасе. Игра с аутсайдером, кстати, сложилась для «Эвертона» тяжело. Пришлось спасать команду вратарю Пикфорду, Ришарлисон забил после углового, а в конце встречи судьи нашли офсайд у игрока «Вест Брома», иначе счет стал бы 1:1. В трех последних матчах не забивает лучший бомбардир команды Кэлверт-Льюин, так что с голами есть проблемы: 5 в 5 матчах. Зато оборона надежна: три игры подряд на ноль.

Сложно представить, что кто-то сейчас может остановить «Челси». Тухелю есть кем заменять уставших футболистов, вот-вот восстановится центральный защитник Силва, Маунт в шикарной форме… У «Эвертона» сегодня под вопросом Хамес, Мина и Делф по-прежнему вне состава. Команда Анчелотти уже превосходит ожидания, если сегодня она проиграет сенсацией это не станет. Лондонцы же продолжат погоню за «Лестером» и «Ман Юнайтед». Выбираем победу «Челси» с форой -1 за 1,98 в БК Olimp.bet.

Еще один напрашивающийся вариант связан с тоталом меньше. «Челси» еще не пропускал дома при Тухеле, да и вообще играет так, что опасных моментов у его ворот очень мало. У «Эвертона» в свою очередь есть проблемы с результативностью. Так что ставка тотал меньше 2,5 за 1,81 в БК BetBoom смотрится хорошо. Интересно, что она проходила в 9 матчах «Челси» при Тухеле из 10.

Андрей Санталов

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