Победа «Челси» и минимум голов: прогноз на матч с «Эвертоном»
Формула успеха от Тухеля.
Формула успеха от Тухеля.
«Челси» при Тухеле превратился в мощную машину: 7 побед, 3 ничьих и всего два пропущенных гола. Несколько дней назад «синие» провели качественный матч против «Ливерпуля». Гол Вернера отменили
«Эвертон» мечтает о Лиге чемпионов, и основания для этого у команды Анчелотти есть. Победив «Вест Бромвич» 1:0, «ириски» вышли на 5-е место — до «Челси» одно очко и матч в запасе. Игра с аутсайдером, кстати, сложилась для «Эвертона» тяжело. Пришлось спасать команду вратарю Пикфорду, Ришарлисон забил после углового, а в конце встречи судьи нашли офсайд у игрока «Вест Брома», иначе счет стал бы 1:1. В трех последних матчах не забивает лучший бомбардир команды
Сложно представить, что
Еще один напрашивающийся вариант связан с тоталом меньше. «Челси» еще не пропускал дома при Тухеле, да и вообще играет так, что опасных моментов у его ворот очень мало. У «Эвертона» в свою очередь есть проблемы с результативностью. Так что ставка тотал меньше 2,5 за 1,81 в БК BetBoom смотрится хорошо. Интересно, что она проходила в 9 матчах «Челси» при Тухеле из 10.
Андрей Санталов