Битва топ-клубов в Лиге Европы: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан»
Первая встреча за 11 лет.
Первая встреча за 11 лет.
«Манчестер Юнайтед» сделал то, что никак не получалось у многих клубов: обыграл «Манчестер Сити». В
«Милан» тоже приедет на «Олд Траффорд» не в оптимальном составе. Главная потеря — Ибрагимович, швед уже пропустил два последних матча в серии А, зато спел на фестивале в
«Милан» начал этот розыгрыш Лиги Европы со второго раунда квалификации. Дальше 1/8 финала в еврокубках итальянцы последний раз проходили 9 лет назад. «Манчестер Юнайтед» не выигрывает трофеи с 2017 года, для Сульшера очень важно выиграть как минимум один турнир в роли главного тренера «МЮ». Кажется, мотивация в этом матче будет выше у игроков английского клуба, да и по составу манкунианцы превосходят соперника. Выбираем победу «Манчестер Юнайтед» за 1,65 в БК Olimp.bet.
Еще один логичный вариант — «обе забьют — нет» за 2,02 в БК Winline. Атака «Милана» ослаблена без Златана и других форвардов, без пенальти итальянцам будет сложно забить. К тому же защита «Манчестер Юнайтед» в порядке, остановили «Ман Сити» и провели на ноль 4 последних матча.
Андрей Санталов