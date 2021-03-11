Битва топ-клубов в Лиге Европы: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан»

«Манчестер Юнайтед» сделал то, что никак не получалось у многих клубов: обыграл «Манчестер Сити». В каком-то смысле это классика для Сульшера. Манкунианцы могут потерять очки с середняками или аутсайдерами, а потом обыграть топ-команду. До дерби «Ман Юнайтед» не мог забить в трех матчах подряд, здесь выручили Бруну, реализовавший пенальти, и защитник Шоу. Перед Лигой Европы у Сульшера непростая ситуация: травмированы Рэшфорд, Погба, ван де Бек, Мата и Кавани, де Хеа тоже не будет, впрочем, Хендерсон пока в воротах хорош.



«Милан» тоже приедет на «Олд Траффорд» не в оптимальном составе. Главная потеря — Ибрагимович, швед уже пропустил два последних матча в серии А, зато спел на фестивале в Сан-Ремо. Также не сыграет Беннасер и под большим вопросом Чалханоглу, Ребич, Манджукич и Эрнандес. В Италии «россонери» пока справляются с ролью главного преследователя «Интера», до него 6 очков. Интересно, что в серии А «Милан» в этом сезоне пробил уже 16 пенальти (у второй команды лиги таких попыток было только 8).