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12:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Битва топ-клубов в Лиге Европы: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан»

Первая встреча за 11 лет.

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Источник: AP 2020

«Манчестер Юнайтед» сделал то, что никак не получалось у многих клубов: обыграл «Манчестер Сити». В каком-то смысле это классика для Сульшера. Манкунианцы могут потерять очки с середняками или аутсайдерами, а потом обыграть топ-команду. До дерби «Ман Юнайтед» не мог забить в трех матчах подряд, здесь выручили Бруну, реализовавший пенальти, и защитник Шоу. Перед Лигой Европы у Сульшера непростая ситуация: травмированы Рэшфорд, Погба, ван де Бек, Мата и Кавани, де Хеа тоже не будет, впрочем, Хендерсон пока в воротах хорош.

«Милан» тоже приедет на «Олд Траффорд» не в оптимальном составе. Главная потеря — Ибрагимович, швед уже пропустил два последних матча в серии А, зато спел на фестивале в Сан-Ремо. Также не сыграет Беннасер и под большим вопросом Чалханоглу, Ребич, Манджукич и Эрнандес. В Италии «россонери» пока справляются с ролью главного преследователя «Интера», до него 6 очков. Интересно, что в серии А «Милан» в этом сезоне пробил уже 16 пенальти (у второй команды лиги таких попыток было только 8).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Милан» начал этот розыгрыш Лиги Европы со второго раунда квалификации. Дальше 1/8 финала в еврокубках итальянцы последний раз проходили 9 лет назад. «Манчестер Юнайтед» не выигрывает трофеи с 2017 года, для Сульшера очень важно выиграть как минимум один турнир в роли главного тренера «МЮ». Кажется, мотивация в этом матче будет выше у игроков английского клуба, да и по составу манкунианцы превосходят соперника. Выбираем победу «Манчестер Юнайтед» за 1,65 в БК Olimp.bet.

Еще один логичный вариант — «обе забьют — нет» за 2,02 в БК Winline. Атака «Милана» ослаблена без Златана и других форвардов, без пенальти итальянцам будет сложно забить. К тому же защита «Манчестер Юнайтед» в порядке, остановили «Ман Сити» и провели на ноль 4 последних матча.

Андрей Санталов

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