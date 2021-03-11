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13:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион Украины удивит бывшего тренера: прогноз на матч «Рома» — «Шахтер»

Еще одна интересная игра в Лиге Европы.

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Источник: AFP 2020

«Шахтер» удивительным образом не вышел в плей-офф ЛЧ, дважды обыграв «Реал» и дважды сыграв вничью с «Интером». Теперь украинский клуб хочет как минимум повторить прошлогоднее достижение — полуфинал Лиги Европы. В 1/16 финала «горняки» спокойно разобрались с «Маккаби» из Тель-Авива. Перед вылетом в Рим, «Шахтер» одержал непростую победу над «Олимпиком». Поле было плохого качества, поэтому все решил один мяч. В чемпионате команда Каштру отстает от киевского «Динамо» на 4 очка, так что сэкономить силы и сделать акцент на ЛЕ не получается, выкладываться приходится в каждой игре.

«Роме» везет в этом плей-офф на встречи с бывшими командами своего тренера Фонсеки. В прошлом раунде римляне играли с «Брагой» (2:0, 3:1), теперь матч с «Шахтером». Три недели назад у итальянской команды были травмированы почти все центральные защитники, но с тех пор восстановились Смоллинг и Кумбула. В целом, удалось провести этот отрезок без больших потерь. Две последние встречи в чемпионате Италии «Рома» выиграла даже без Джеко, «волки» по-прежнему держатся в топ-4 в серии А. Сегодня у римлян точно не будет Верету, выход Джеко и Ибанеса под вопросом.

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«Шахтер» 6 раз встречался с «Ромой» и ведет по личным встречам 4:2. Правда, в 2018-м римляне с Алиссоном выбили «горняков» из плей-офф Лиги чемпионов. Фонсека хорошо знает свою бывшую команду, там практически сохранился весь состав. «Рома» опасается быстрых атак гостей, при этом букмекеры считают фаворитом именно итальянский клуб. Однако учитывая, что не все лидеры в строю (тот же Дзаньоло еще не играл в этом сезоне), здесь интересно проверить шансы «Шахтера». Победу гостей с форой =1 можно взять в БК «Фонбет» за 1,9.

«Шахтер» — это еще и одна самых корректных команд в этих еврокубках. Техничные бразильцы вынуждают фолить на себе абсолютно всех соперников, и этот тренд не должен поменяться. «Рома» же часто нарушает правила и выиграла, например, последние 5 матчей по фолам. Так что со вторым вариантом на игру всё просто: «Рома» победит по фолам с форой -3. БК «Бетсити» дает на это коэффициент 1,75.

Андрей Санталов

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