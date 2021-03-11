Чемпион Украины удивит бывшего тренера: прогноз на матч «Рома» — «Шахтер»

«Шахтер» удивительным образом не вышел в плей-офф ЛЧ, дважды обыграв «Реал» и дважды сыграв вничью с «Интером». Теперь украинский клуб хочет как минимум повторить прошлогоднее достижение — полуфинал Лиги Европы. В 1/16 финала «горняки» спокойно разобрались с «Маккаби» из Тель-Авива. Перед вылетом в Рим, «Шахтер» одержал непростую победу над «Олимпиком». Поле было плохого качества, поэтому все решил один мяч. В чемпионате команда Каштру отстает от киевского «Динамо» на 4 очка, так что сэкономить силы и сделать акцент на ЛЕ не получается, выкладываться приходится в каждой игре.



«Роме» везет в этом плей-офф на встречи с бывшими командами своего тренера Фонсеки. В прошлом раунде римляне играли с «Брагой» (2:0, 3:1), теперь матч с «Шахтером». Три недели назад у итальянской команды были травмированы почти все центральные защитники, но с тех пор восстановились Смоллинг и Кумбула. В целом, удалось провести этот отрезок без больших потерь. Две последние встречи в чемпионате Италии «Рома» выиграла даже без Джеко, «волки» по-прежнему держатся в топ-4 в серии А. Сегодня у римлян точно не будет Верету, выход Джеко и Ибанеса под вопросом.