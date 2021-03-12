«Зенит» забьет три гола «Ахмату», ЦСКА и «Локомотив» выиграют с разгромным счетом

«Химки» — «Ростов»



Прогноз: «Химки» победят и тотал больше 1,5, при этом в первом тайме будет ничья — коэффициент 12.



«Ростов» провел редкий домашний матч на поле со снегом и не уступил «Сочи», хотя играл без многих игроков основы: Осипенко, Норманна, Байрамяна… Эту игру из-за перебора желтых пропустит еще и защитник Хаджикадунич. «Химки» не дожали «Ротор», но продлили свою серию из 8 матчей без поражений. Главное — к домашней игре вернутся форварды Кухарчук и Конате, теперь Мирзову будет с кем обыграться в атаке. У «Ростова» слишком большое обновление состава, чтобы долго идти без поражений, здесь Карпину набрать очки не удастся. А играть вничью первый тайм «Химки» любят (7 ничьих в 13 матчах при Черевченко).



«Урал» — «Ротор»



Прогноз: Аугустиняк забьет первый гол — коэффициент 15.



«Урал» не смог отомстить «Уфе» за вылет из Кубка, хоть и играл почти весь матч в большинстве. Поле в Екатеринбурге тоже было тяжелое, и это сказалось на качестве атак. «Ротор» продолжает постепенно выкарабкиваться с низов турнирной таблицы, впереди в 5 очках как раз «Урал». Пока же волгоградцы находятся в зоне стыковых матчей. Встреча прямых конкурентов явно будет упорной, но второй раз подряд екатеринбуржцы вряд ли уйдут с поля без гола. У них как раз выделяется полузащитник Аугустиняк. Поляк забил два мяча «Краснодару», в матче с «Уфой» тоже проверял вратаря дальними ударами.



«Арсенал» Тула — ЦСКА



Прогноз: ЦСКА выиграет со счетом 0:3 — коэффициент 13.

ЦСКА продолжает погоню за «Зенитом», после победы над «Ахматом» армейцы приблизились к питерцам, до них всего два очка. Рондон осваивается в новой команде, форвард забил гол (пусть и с пенальти), отдал голевую. Теперь еще и вернулся Акинфеев. «Арсенал» здорово вышел после зимнего перерыва, выбил из Кубка России «Зенит», но вот в чемпионате всё по-прежнему грустно. Туляки не забивают в РПЛ уже 7 туров, последняя победа была еще в октябре, а нынешняя серия поражений насчитывает уже 5 матчей. Обе команды скоро встретятся в ¼ финала Кубка, пока же ЦСКА должен легко разобраться с «Арсеналом».



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«Зенит» — «Ахмат»



Прогноз: «Зенит» выиграет со счетом 3:1 — коэффициент 12.

Парадокс: «Зенит» много атакует, создает моменты, но никак не может выиграть. За домашней ничьей с «Ростовом» последовало сенсационное поражение в Казани. Команда Семака максимально близко подпустила конкурентов, больше очки терять нельзя. «Ахмату» не повезло с календарем: «Динамо», ЦСКА, «Зенит»… Плюс грозненцам мешает нехватка мастерства в завершении атак: Бериша и Мелкадзе забивают меньше, чем от них ждут. Впрочем, в РПЛ вылет «Ахмату» не грозит, так что еще одно поражение катастрофой не станет.



«Динамо» — «Спартак»



Прогноз: победа «Динамо» с разницей 3+ — коэффициент 17.

«Спартак» разгромил «Краснодар» 6:1 и вновь зазвучали разговоры о борьбе за чемпионство. Но так хвалить красно-белых рановато. Да, Тедеско вернулся к привычной схеме с 3 защитниками и нашел удобную позицию для Промеса в атаке. Но осенью «Спартак» с этой же схемой был достаточно уязвим, а тут он еще и потерял Жиго из-за перебора карточек. А победой над «Краснодаром» сейчас мерять ничего нельзя — «быки» очень слабы. «Динамо» помучалось с «Тамбовом», но три очка все-таки взяло. Бело-голубые уже пятые, а в случае победы может ворваться в тройку. Молодая команда Шварца уже обыграла недавно «Спартак» в Кубке, теперь она вполне может воспользоваться слабостями соперника в чемпионате.



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«Уфа» — «Рубин»



Прогноз: «Рубин» победит со счетом 1:2 — коэффициент 10.



У «Рубина» уже две громкие победы в 2021 году, казанцы одолели «Спартак» и «Зенит». Причем не в сильнейшем составе. Но с такой группой атаки, как Хвича — Деспотович — Макаров, это нестрашно. Каждый из них может, убежать, каждый может забить. Дальше, по идее, казанцам должно быть проще, они уже включились в борьбу за еврокубки. «Уфа» отбилась в меньшинстве от «Урала» и поднялась на 14-е место. Зимой к Рахимову пришли Олег Иванов и Урунов, но они пока еще не усилили игру команды. Против «Рубина» уфимцам будет сложно устоять.



«Тамбов» — «Краснодар»



Прогноз: ничья в первом тайме и тотал больше 1,5 — коэффициент 14.



Понятно, что «Тамбов» сопротивляться весь матч «Краснодару» вряд ли сможет, но вот шансы зацепиться за первый тайм у команды Первушина есть. «Волки» плотно играют в обороне, с их «автобусом» были большие проблемы у «Динамо». Уход Рыжикова, правда, ослабил и без того слабую команду. С другой стороны, оборона «Краснодара» тоже далека от идеала, так что игроки «Тамбова,» которые бьются за то, чтобы их заметили другие клубы РПЛ, могут подловить ее на контратаке. «Быкам», конечно, надо отыграться за 1:6 от «Спартака», но на притирку в атаке потребуется какое-то время, особенно если не будет ни Берга, ни Ари.



«Локомотив» — «Сочи»



Прогноз: «Локомотив» победит с разницей 3+ — коэффициент 10.