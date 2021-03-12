«Зенит» забьет три гола «Ахмату», ЦСКА и «Локомотив» выиграют с разгромным счетом
Угадываем необычные исходы.
Угадываем необычные исходы.
«Химки» — «Ростов»
Прогноз: «Химки» победят и тотал больше 1,5, при этом в первом тайме будет ничья — коэффициент 12.
«Ростов» провел редкий домашний матч на поле со снегом и не уступил «Сочи», хотя играл без многих игроков основы: Осипенко, Норманна, Байрамяна… Эту игру
«Урал» — «Ротор»
Прогноз: Аугустиняк забьет первый гол — коэффициент 15.
«Урал» не смог отомстить «Уфе» за вылет из Кубка, хоть и играл почти весь матч в большинстве. Поле в Екатеринбурге тоже было тяжелое, и это сказалось на качестве атак. «Ротор» продолжает постепенно выкарабкиваться с низов турнирной таблицы, впереди в 5 очках как раз «Урал». Пока же волгоградцы находятся в зоне стыковых матчей. Встреча прямых конкурентов явно будет упорной, но второй раз подряд екатеринбуржцы вряд ли уйдут с поля без гола. У них как раз выделяется полузащитник Аугустиняк. Поляк забил два мяча «Краснодару», в матче с «Уфой» тоже проверял вратаря дальними ударами.
«Арсенал» Тула — ЦСКА
Прогноз: ЦСКА выиграет со счетом 0:3 — коэффициент 13.
ЦСКА продолжает погоню за «Зенитом», после победы над «Ахматом» армейцы приблизились к питерцам, до них всего два очка. Рондон осваивается в новой команде, форвард забил гол (пусть и с пенальти), отдал голевую. Теперь еще и вернулся Акинфеев. «Арсенал» здорово вышел после зимнего перерыва, выбил из Кубка России «Зенит», но вот в чемпионате всё
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«Зенит» — «Ахмат»
Прогноз: «Зенит» выиграет со счетом 3:1 — коэффициент 12.
Парадокс: «Зенит» много атакует, создает моменты, но никак не может выиграть. За домашней ничьей с «Ростовом» последовало сенсационное поражение в Казани. Команда Семака максимально близко подпустила конкурентов, больше очки терять нельзя. «Ахмату» не повезло с календарем: «Динамо», ЦСКА, «Зенит»… Плюс грозненцам мешает нехватка мастерства в завершении атак: Бериша и Мелкадзе забивают меньше, чем от них ждут. Впрочем, в РПЛ вылет «Ахмату» не грозит, так что еще одно поражение катастрофой не станет.
«Динамо» — «Спартак»
Прогноз: победа «Динамо» с разницей 3+ — коэффициент 17.
«Спартак» разгромил «Краснодар» 6:1 и вновь зазвучали разговоры о борьбе за чемпионство. Но так хвалить
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«Уфа» — «Рубин»
Прогноз: «Рубин» победит со счетом 1:2 — коэффициент 10.
У «Рубина» уже две громкие победы в 2021 году, казанцы одолели «Спартак» и «Зенит». Причем не в сильнейшем составе. Но с такой группой атаки, как Хвича — Деспотович — Макаров, это нестрашно. Каждый из них может, убежать, каждый может забить. Дальше, по идее, казанцам должно быть проще, они уже включились в борьбу за еврокубки. «Уфа» отбилась в меньшинстве от «Урала» и поднялась на 14-е место. Зимой к Рахимову пришли Олег Иванов и Урунов, но они пока еще не усилили игру команды. Против «Рубина» уфимцам будет сложно устоять.
«Тамбов» — «Краснодар»
Прогноз: ничья в первом тайме и тотал больше 1,5 — коэффициент 14.
Понятно, что «Тамбов» сопротивляться весь матч «Краснодару» вряд ли сможет, но вот шансы зацепиться за первый тайм у команды Первушина есть. «Волки» плотно играют в обороне, с их «автобусом» были большие проблемы у «Динамо». Уход Рыжикова, правда, ослабил и без того слабую команду. С другой стороны, оборона «Краснодара» тоже далека от идеала, так что игроки «Тамбова,» которые бьются за то, чтобы их заметили другие клубы РПЛ, могут подловить ее на контратаке. «Быкам», конечно, надо отыграться за 1:6 от «Спартака», но на притирку в атаке потребуется
«Локомотив» — «Сочи»
Прогноз: «Локомотив» победит с разницей 3+ — коэффициент 10.
«Локомотиву» прилично везет в последних матчах. Моментов железнодорожники создают не так много моментов, но реализация у них топовая. Плюс еще вернулись Смолов с Бариновым, они как раз и организовали разгром Тулы во втором тайме. Теперь Николичу станет попроще. «Сочи» остается главной сенсацией чемпионата, но в Москве их серия из 5 матчей без поражений, скорее всего, прервется. У Федотова большие проблемы с составом: не будет Заболотного, Нобоа, под вопросом Жоаозиньо, а это ключевые игроки в атаке. Получается, ответить на голы «Локомотива» будет нечем.
Андрей Санталов