Текущие события
Биатлон. Кубок мира
19:30
Нове-Место (Чехия)
Спринт (Ж)
Футбол. Зарубежный
22:30
Аугсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Ростов
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Кротоне
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург Мг
35
Хоккей. НХЛ
13.03
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
13.03
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
13.03
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
13.03
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
13.03
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
18:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«Динамо» снова обыграет «Спартак», Моуринью проэкзаменует Артету, а Гаттузо заберет три очка у «Милана»

Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

БК Winline запустила проект «Х5 — игра на миллион». Принять в нем участие может каждый желающий, для этого нужно лишь установить приложение Winline и угадать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, победители получат приз — миллион рублей.

«Динамо» — «Спартак»

Прогноз: «Динамо» победит за 2.66.

Удивительно видеть «Спартак» фаворитом в этой паре. Даже ослабленный «Краснодар» мог забить 3−4 гола красно-белым. Соболев после матча заявил, что «Спартак» провел очень качественный матч, но по игре обороны и опорников так не скажешь. Группа атаки у Тедеско, конечно, хороша, но столько свободного пространства «Динамо» ей не даст. Бело-голубые тоже на ходу этой весной, три матча — три победы. Шварц любит прессинговать соперника, но здесь может сыграть более осторожно. В Кубке «Динамо» недавно обыграло «Спартак», с Промесом защита бело-голубых тоже должна справиться.

«Монако» — «Лилль»

Прогноз: ничья за 3.08.

«Монако» недавно прервал свою впечатляющую серию без поражений из 13 матчей, но дела у команды Головина идут хорошо. Монегаски уже четвертые в таблице и всерьез борются за попадание в Лигу чемпионов. У команды есть два бомбардира, Бен-Йеддер и Фолланд забили по 13 мячей. Головин в этом году играет не так много, но 4+5 по системе гол+пас уже набрал. «Лилль» — сенсационный лидер Лиги 1, «доги» уже 7 туров успешно держат дистанцию от «ПСЖ», не позволяя себя догнать. «Лилль» тоже проигрывает только по большим праздникам, здесь ничейный исход весьма вероятен.

«Арсенал» — «Тоттенхэм»

Прогноз: «Тоттенхэм» победит за 2.79.

«Арсенал» нестабилен, это нормально для команды, переживающей перестройку состава на ходу. Прибавили те, кого сильно критиковали в начале сезона: Виллиан, Пепе, Луиз. Начал больше забивать Обамеянг, освоились в команде Парти и Эдегор — в общем, у Артеты есть поводы для радости. Осталось только придумать, как не ошибаться при перепасе у своих ворот, из-за этого «Арсенал» слишком часто стал пропускать. «Тоттенхэм» тоже прибавил — в первую очередь, за счет Бэйла. С ним атака «шпор» стала по-настоящему страшной. Команда Моуринью в четверг дома обыграла загребское «Динамо» в ЛЕ, «Арсеналу» пришлось же лететь в Грецию. У отдохнувшего «Тоттенхэма» больше шансов победить в дерби.

«Милан» — «Наполи»

Прогноз: «Наполи» победит за 2.71.

«Милан» на удивление неплохо смотрелся, играя без многих лидеров с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Гол на выезде итоговая ничья — отличный результат перед ответной встречей. К воскресенью могут восстановиться Эрнандес и Ребич, тогда команде Пиоли будет полегче, хотя без Ибрагимовича «Милан» не так опасен. «Наполи» в еврокубках уже не играет, так что готовится к этой встрече в комфортном режиме. Наконец восстановился основной форвард Осимхен, Инсинье снова начал забивать. Все это очень вовремя, ведь команду Гаттузо после «Милана» ждут матчи с «Ювентусом» и «Ромой». Неаполитанцы должны воспользоваться проблемами хозяев.

«Севилья» — «Бетис»

Прогноз: «Бетис» победит за 3.88.

Кризис в «Севилье» продолжается, подводит то, что раньше было ее сильной стороной: оборона. Да, команда Лопетеги слишком много пропускает, причем иногда сама привозит голы в свои ворота, как это было в матче с «Боруссией». Навесы в штрафную и стандарты иногда работают, но сейчас этого не хватает, отсюда 3 поражения и ничья в 4 последних играх. «Бетис» в ЛЧ не играл, вообще вторая команда Севильи очень хороша в этом году. Зелено-белые проиграли только «Барсе», а так они набрали 23 очка из 30 возможных в 2021-м. Благодаря этому команда Пеллегрини идет уже на 6-м месте и участвует в гонке за еврокубки. «Севилья» оставила много сил и эмоций в Дортмунде, в дерби против свежего «Бетиса» ей будет тяжко.

Нажмите на картинку, чтобы сделать ставку!

В прошедшем 94-м туре игры Х5, который был посвящен матчам еврокубков, приняли участие почти 49 тысяч человек, 66 из которых сумели угадать исходы всех пяти матчей. 48 победителей выиграли более 20 тысяч рублей каждый, а еще 18 человек получили по 55 с половиной тысяч рублей.

Наслаждайтесь игрой, а Winline заплатит. Без вариантов.

Не упусти и ты свой шанс принять участие в розыгрыше миллиона рублей! Получи купон на участие в игре Х5 за регистрацию на Winline, и миллион может стать твоим!

Андрей Санталов

Стали известны все пары четвертьфинала плей-офф КХЛ
Губерниев выступил за возврат системы «весна-осень» в футболе
Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Марселе
СМИ сообщили об интересе испанского клуба к Александру Головину
Большунов поделился ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Пекине
Российская биатлонистка поделила золото в спринте на Кубке IBU
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь