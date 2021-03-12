«Динамо» снова обыграет «Спартак», Моуринью проэкзаменует Артету, а Гаттузо заберет три очка у «Милана»

БК Winline запустила проект «Х5 — игра на миллион». Принять в нем участие может каждый желающий, для этого нужно лишь установить приложение Winline и угадать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, победители получат приз — миллион рублей.



«Динамо» — «Спартак»



Прогноз: «Динамо» победит за 2.66.



Удивительно видеть «Спартак» фаворитом в этой паре. Даже ослабленный «Краснодар» мог забить 3−4 гола красно-белым. Соболев после матча заявил, что «Спартак» провел очень качественный матч, но по игре обороны и опорников так не скажешь. Группа атаки у Тедеско, конечно, хороша, но столько свободного пространства «Динамо» ей не даст. Бело-голубые тоже на ходу этой весной, три матча — три победы. Шварц любит прессинговать соперника, но здесь может сыграть более осторожно. В Кубке «Динамо» недавно обыграло «Спартак», с Промесом защита бело-голубых тоже должна справиться.



«Монако» — «Лилль»



Прогноз: ничья за 3.08.



«Монако» недавно прервал свою впечатляющую серию без поражений из 13 матчей, но дела у команды Головина идут хорошо. Монегаски уже четвертые в таблице и всерьез борются за попадание в Лигу чемпионов. У команды есть два бомбардира, Бен-Йеддер и Фолланд забили по 13 мячей. Головин в этом году играет не так много, но 4+5 по системе гол+пас уже набрал. «Лилль» — сенсационный лидер Лиги 1, «доги» уже 7 туров успешно держат дистанцию от «ПСЖ», не позволяя себя догнать. «Лилль» тоже проигрывает только по большим праздникам, здесь ничейный исход весьма вероятен.



«Арсенал» — «Тоттенхэм»



Прогноз: «Тоттенхэм» победит за 2.79.



«Арсенал» нестабилен, это нормально для команды, переживающей перестройку состава на ходу. Прибавили те, кого сильно критиковали в начале сезона: Виллиан, Пепе, Луиз. Начал больше забивать Обамеянг, освоились в команде Парти и Эдегор — в общем, у Артеты есть поводы для радости. Осталось только придумать, как не ошибаться при перепасе у своих ворот, из-за этого «Арсенал» слишком часто стал пропускать. «Тоттенхэм» тоже прибавил — в первую очередь, за счет Бэйла. С ним атака «шпор» стала по-настоящему страшной. Команда Моуринью в четверг дома обыграла загребское «Динамо» в ЛЕ, «Арсеналу» пришлось же лететь в Грецию. У отдохнувшего «Тоттенхэма» больше шансов победить в дерби.



«Милан» — «Наполи»



Прогноз: «Наполи» победит за 2.71.



«Милан» на удивление неплохо смотрелся, играя без многих лидеров с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Гол на выезде итоговая ничья — отличный результат перед ответной встречей. К воскресенью могут восстановиться Эрнандес и Ребич, тогда команде Пиоли будет полегче, хотя без Ибрагимовича «Милан» не так опасен. «Наполи» в еврокубках уже не играет, так что готовится к этой встрече в комфортном режиме. Наконец восстановился основной форвард Осимхен, Инсинье снова начал забивать. Все это очень вовремя, ведь команду Гаттузо после «Милана» ждут матчи с «Ювентусом» и «Ромой». Неаполитанцы должны воспользоваться проблемами хозяев.



«Севилья» — «Бетис»



Прогноз: «Бетис» победит за 3.88.



Кризис в «Севилье» продолжается, подводит то, что раньше было ее сильной стороной: оборона. Да, команда Лопетеги слишком много пропускает, причем иногда сама привозит голы в свои ворота, как это было в матче с «Боруссией». Навесы в штрафную и стандарты иногда работают, но сейчас этого не хватает, отсюда 3 поражения и ничья в 4 последних играх. «Бетис» в ЛЧ не играл, вообще вторая команда Севильи очень хороша в этом году. Зелено-белые проиграли только «Барсе», а так они набрали 23 очка из 30 возможных в 2021-м. Благодаря этому команда Пеллегрини идет уже на 6-м месте и участвует в гонке за еврокубки. «Севилья» оставила много сил и эмоций в Дортмунде, в дерби против свежего «Бетиса» ей будет тяжко.