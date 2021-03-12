«Динамо» снова обыграет «Спартак», Моуринью проэкзаменует Артету, а Гаттузо заберет три очка у «Милана»
Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.
Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.
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«Динамо» — «Спартак»
Прогноз: «Динамо» победит за 2.66.
Удивительно видеть «Спартак» фаворитом в этой паре. Даже ослабленный «Краснодар» мог забить 3−4 гола
«Монако» — «Лилль»
Прогноз: ничья за 3.08.
«Монако» недавно прервал свою впечатляющую серию без поражений из 13 матчей, но дела у команды Головина идут хорошо. Монегаски уже четвертые в таблице и всерьез борются за попадание в Лигу чемпионов. У команды есть два бомбардира,
«Арсенал» — «Тоттенхэм»
Прогноз: «Тоттенхэм» победит за 2.79.
«Арсенал» нестабилен, это нормально для команды, переживающей перестройку состава на ходу. Прибавили те, кого сильно критиковали в начале сезона: Виллиан, Пепе, Луиз. Начал больше забивать Обамеянг, освоились в команде Парти и Эдегор — в общем, у Артеты есть поводы для радости. Осталось только придумать, как не ошибаться при перепасе у своих ворот,
«Милан» — «Наполи»
Прогноз: «Наполи» победит за 2.71.
«Милан» на удивление неплохо смотрелся, играя без многих лидеров с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Гол на выезде итоговая ничья — отличный результат перед ответной встречей. К воскресенью могут восстановиться Эрнандес и Ребич, тогда команде Пиоли будет полегче, хотя без Ибрагимовича «Милан» не так опасен. «Наполи» в еврокубках уже не играет, так что готовится к этой встрече в комфортном режиме. Наконец восстановился основной форвард Осимхен, Инсинье снова начал забивать. Все это очень вовремя, ведь команду Гаттузо после «Милана» ждут матчи с «Ювентусом» и «Ромой». Неаполитанцы должны воспользоваться проблемами хозяев.
«Севилья» — «Бетис»
Прогноз: «Бетис» победит за 3.88.
Кризис в «Севилье» продолжается, подводит то, что раньше было ее сильной стороной: оборона. Да, команда Лопетеги слишком много пропускает, причем иногда сама привозит голы в свои ворота, как это было в матче с «Боруссией». Навесы в штрафную и стандарты иногда работают, но сейчас этого не хватает, отсюда 3 поражения и ничья в 4 последних играх. «Бетис» в ЛЧ не играл, вообще вторая команда Севильи очень хороша в этом году.
В прошедшем 94-м туре игры Х5, который был посвящен матчам еврокубков, приняли участие почти 49 тысяч человек, 66 из которых сумели угадать исходы всех пяти матчей. 48 победителей выиграли более 20 тысяч рублей каждый, а еще 18 человек получили по 55 с половиной тысяч рублей.
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Андрей Санталов