Сульшер снова потеряет очки: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

Сульшер расстроился после матча Лиги Европы с «Миланом». Манкунианцы пропустили гол в конце встречи, и теперь полетят в Италию после домашней ничьей 1:1. К тренеру при этом тоже есть вопросы. Во втором тайме он стал менять атакующих игроков на оборонительных, команда слишком глубоко отошла к своим воротам и была за это в итоге наказана. «Ман Юнайтед», конечно, не хватало форвардов: Марсьяль получил повреждение в первом тайме, Кавани и Рэшфорд травмированы. Зато здорово проявил себя молодой талант Диалло, забивший первый гол за «МЮ».



«Вест Хэм» пока не играет в еврокубках, но активно туда стремится. «Молотобойцы» идут пятыми в таблице, а по потерянным очкам и вовсе входят в зону ЛЧ. Неделю назад лондонцы обыграли «Лидс», не обошлось без везения, но три очка они забрали. «Вест Хэм» известен как одна из самых опасных команд Англии при стандартах, вот и здесь они забили после подачи с углового. Мойесу сильно помогла аренда Лингарда, у Джесси уже 4 гола и пас в 6 матчах за «молотобойцев». Сегодня, правда, он не сыграет против своей бывшей команды по условиям соглашения.