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12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Сульшер снова потеряет очки: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

Мойес против бывшей команды.

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Источник: AP 2020

Сульшер расстроился после матча Лиги Европы с «Миланом». Манкунианцы пропустили гол в конце встречи, и теперь полетят в Италию после домашней ничьей 1:1. К тренеру при этом тоже есть вопросы. Во втором тайме он стал менять атакующих игроков на оборонительных, команда слишком глубоко отошла к своим воротам и была за это в итоге наказана. «Ман Юнайтед», конечно, не хватало форвардов: Марсьяль получил повреждение в первом тайме, Кавани и Рэшфорд травмированы. Зато здорово проявил себя молодой талант Диалло, забивший первый гол за «МЮ».

«Вест Хэм» пока не играет в еврокубках, но активно туда стремится. «Молотобойцы» идут пятыми в таблице, а по потерянным очкам и вовсе входят в зону ЛЧ. Неделю назад лондонцы обыграли «Лидс», не обошлось без везения, но три очка они забрали. «Вест Хэм» известен как одна из самых опасных команд Англии при стандартах, вот и здесь они забили после подачи с углового. Мойесу сильно помогла аренда Лингарда, у Джесси уже 4 гола и пас в 6 матчах за «молотобойцев». Сегодня, правда, он не сыграет против своей бывшей команды по условиям соглашения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за проблем с форвардами у «Ман Юнайтед» сегодня впервые в старте может выйти Диалло. Команде Сульшера нужно будет придумать, как вскрыть оборону «Вест Хэма», такая игра первым номером у манкунианцев не очень хорошо получается и в оптимальном составе. Так что, хоть хозяева и считаются фаворитами, победа им не гарантирована. К тому же лондонцы спокойно готовились к этой игре неделю и будут посвежее. В таких условиях вариант «Вест Хэм» не проиграет" смотрится интересно. В БК «Марафон» на это событие дают коэффициент 1,97. Месяц назад такая ставка сыграла в кубковом матче этих команд.

Для «Вест Хэма» также характерно большое количество угловых, «молотобойцы» сами подают под 5 корнеров за игру и примерно столько же позволяют сделать это соперникам. В прошлом матче командам не хватило одного углового, чтобы пробить тотал 9,5, на этот раз всё должно получиться. В БК «Бетсити» можно поставить на тотал угловых больше 9,5 за 1,85.

Андрей Санталов

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