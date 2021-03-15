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14:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Кризис пройден: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

Команда Клоппа в погоне за лидерами АПЛ.

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Источник: AP 2020

«Ливерпуль» удивил в ответной игре с «Лейпцигом». В АПЛ мерсисайдцы проигрывали матч за матчем, но в ЛЧ предстали другой командой. Клопп перестал использовать Фабиньо как защитника и вернул его в опорную зону. Это решение сбалансировало игру «Ливерпуля», теперь мерсисайдцы могут снова высоко прессинговать соперника и отодвигать игру от своих ворот, где действует не самая надежная пара Кабак — Филлипс. Выбывшего Фирмино заменил Жота, с португальцем атака «Ливерпуля» так же опасна.

«Вулверхэмптон» недавно долго упирался против «Манчестер Сити», но в конце встречи все-таки пропустил три мяча. За этим поражением последовала ничья с «Астон Виллой» — «волки», похоже, уже не попадут в этом сезоне в первую десятку. Но и вылет им не грозит, можно спокойно доигрывать сезон и определяться по составу на следующий. «Вулверхэмптон» по-прежнему вынужден играть без основного форварда Хименеса, поэтому с голами у «волков» проблемы.

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В случае победы «Ливерпуль» приблизится к зоне ЛЧ на 5 очков, так что с мотивацией у мерсисайдцев проблем не будет. Плюс на выезде команда Клоппа в этом сезоне играет лучше, чем на «Энфилде». «Вулверхэмптон» снова попробует сыграть на контратаках, но в последних личных встречах такая тактика не срабатывала. «Ливерпуль» выиграл все 4 последних матча, а в первом круге этого сезона и вовсе разгромил «волков» 4:0. В БК «Фонбет» поставить на победу гостей можно за 1,7.

«Ливерпуль» также остается одной из самых бьющих команд АПЛ. По ударам в створ мерсисайдцы входят в первую тройку клубов, в среднем за матч они бьют 5,3 раза. «Вулверхэмптон» по этому показателю отстает — 3,9 ударов в створ за игру (14-е место в АПЛ). Можно сыграть на этом тренде — в БК «Бетсити» на победу «Ливерпуля» по ударам в створ с форой -1,5 дают коэффициент 1,74.

Андрей Санталов

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