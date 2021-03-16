«Челси» устоит против «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Бавария» без проблем пройдут в ¼ финала

БК Winline продолжает проект «Х5 — игра на миллион» . Чтобы испытать свою удачу, нужно установить приложение Winline и предсказать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, приз для победителей — миллион рублей. «Манчестер Сити» — «Боруссия» М Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 2 за 3.79. «Манчестер Сити» за 13 минут разобрался с «Фулхэмом» и в хорошем настроении подошел к ответному матчу с «Боруссией». Команда Гвардиолы сыграла образцово: вскрывала плотную оборону соперника за счет дриблинга и острых передач и забивала после розыгрыша стандарта и прессинга. А в обороне позволили «Фулхэму» создать только один опасный момент. «Боруссия» Менхенгладбах сорвалась в крутое пике после новости об уходе главного тренера в Дортмунд. 6 поражений подряд — и команда уже 10-я в бундеслиге. Никаких еврокубков в следующем сезоне Гладбаху не видать, а с Лигой чемпионов он попрощается сегодня. Первый матч закончился со счетом 2:0, так что громить соперника «горожанам» необязательно, но выиграть они должны уверенно.

«Бавария» — «Лацио»



Прогноз: «Бавария» победит с разницей 3+ за за 2.80.



«Бавария» все решила уже в первом матче в Италии, гостевые 4:1 — надежная гарантия прохода в четвертьфинал. Но мюнхенцы и при менее скромной победе считались бы фаворитами, они сейчас снова показывают чемпионский футбол. Всё как в прошлом сезоне: Мюллер раздает передачи, Левандовски забивает, Гнабри, Горетцка и примкнувший к ним Сане — на подхвате. «Лацио» и так достойно выступил в ЛЧ для первого появления там за 13 лет. Сейчас команде Индзаги надо подумать, как исправить ситуацию в серии А, где они опустились на 7-е место, вылетев из зоны еврокубков.



«Челси» — «Атлетико»



Прогноз: ничья за 3.27.



Первый матч 1/8 финала стал показательным: Симеоне перестраховался и вышел играть с 6 защитниками, заставив опускаться глубоко в оборону даже атакующих игроков. Вообще осторожный подход аргентинского тренера дает сбой, от отрыва в чемпионате Испании почти ничего не осталось, а тут еще и грозит вылет из ЛЧ. «Челси» при Тухеле тоже мало забивает, но пока и не проигрывает. Немецкий тренер пробует разные схемы, выпускает в нападении то Вернера, то Хавертца, то сразу обоих, однако с голами пока есть проблема. Зато в обороне всё достаточно надежно, всего два пропущенных мяча в 2 матчах.



«Милан» — «Манчестер Юнайтед»



Прогноз: «Милан» победит за 3.34.



В чемпионате «Милан» все дальше отпускает «Интер» — после поражения от «Наполи» отрыв вырос до 9 очков. Зато в Лиге Европы у «россонери» хорошие шансы пройти дальше после ничьей 1:1 в гостях. Пиоли рассчитывает на возвращение Златана, Чалханоглу, Ребич и Эрнандес уже восстановились и играют — с составом все стало гораздо лучше. Сульшер удивил в выходные, не сделав ни одной замены в матче с «Вест Хэмом». Победный счет 1:0 в этот раз удалось удержать, но хватит ли сил игрокам в Италии? Рэшфорд не в лучшей форме, Марсьяль тоже под вопросом, вся надежда на Бруну и стандарты. Но играть придется первым номером, а Сульшер не очень это любит.