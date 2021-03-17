ЦСКА даст бой «Зениту», «Спартак» раскатает «Урал»: ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше

«Ротор» — «Ростов»



Прогноз: «Ростов» победит и тотал больше 1,5, при этом в первом тайме будет ничья — коэффициент 10.



Матч «Ростова» против «Химок» закончился скандалом из-за сомнительного офсайда, в результате появилась информация, что команда Карпина может бойкотировать следующий тур РПЛ. В итоге ростовчане все-таки прилетят в Волгоград, где местный «Ротор» крайне редко набирает очки. «Ростов» же по играм на выезде — одна из лучших команд лиги. Южанам не хватает реализации, она подвела и в матче с «Химками». «Ротор» в прошлом туре уступил соседям по турнирной таблице и из зоны переходных матчей уже вряд ли поднимется, главная задача теперь — не упасть на 15-е место. Интересно, что «Ростов» пропускает до перерыва меньше всех в РПЛ, ждем, что во втором тайме гости дожмут «Ротор».



«Ахмат» — «Арсенал» Тула



Прогноз: «Арсенал» победит со счетом 1:0 — коэффициент 10.



«Ахмат» подготовился к «Зениту», вышел с тремя центральными защитниками и неплохо смотрелся в первом тайме, а вот после перерыва расклеился после двух пропущенных мячей. Теперь у грозненцев 8 матчей без побед в РПЛ, в том числе три поражения в 2021 году. Дальше календарь будет попроще, но попасть в первую восьмерку будет сложно. У «Арсенала» недавно была похожая серия из 10 матчей без побед, но туляки наконец прервали ее, одолев дома ЦСКА. Команда Парфенова вышла на матч с запредельным настроем, во многом благодаря ему она и набрала три очка. Если в Грозном игроки выйдут такими же мотивированными, то могут удивить хозяев.



ЦСКА — «Зенит»



Прогноз: ничья и тотал больше 3,5 — коэффициент 11.

После неудачи ЦСКА в Туле снова появились разговоры про увольнение Гончаренко. Однако перед выходными армейцы отставали от «Зенита» всего на два очка, сейчас — на пять, так что расклад несильно поменялся. Моментов у армейцев этой весной хватает, но с «Локомотивом» Влашич не забил пенальти, с «Арсеналом» Рондон упустил шанс сравнять счет… У «Зенита» же были проблемы с «Ахматом», не забей дальним ударом Караваев, кто знает, как бы всё повернулось. При этом заметно, что Дзюба с Азмуном набирают форму, теперь они должны забивать стабильно. Есть ощущение, что мы увидим примерно равный матч, где будет много голов.



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«Уфа» — «Локомотив»



Прогноз: «Локомотив» победит со счетом 2:1 — коэффициент 10.



«Локомотив» чуть ли не лучше всех воспользовался зимним перерывом. Николич перестроил команду без травмированных Миранчука, Зе Луиша и Смолова (Федор появился в двух последних матчах и сходу начал забивать). Наконец начал оправдывать свой трансфер Камано, но самое главное — абсолютно по-новому раскрылся Жемалетдинов. Теперь он занимает позицию плеймейкера и раздает роскошные голевые передачи — в матче с «Сочи» Рифат сделал сразу три ассиста. «Уфа» — еще одна кризисная команда РПЛ. Игроки допускают слишком много ошибок, «Рубин» в последнем туре воспользовался ими и выиграл 3:0. С «Локо» уфимцы, возможно, могут навязать борьбу, но три очка Николич должен увезти.



«Краснодар» — «Динамо»



Прогноз: количество голов 6 и больше — коэффициент 14.

«Краснодар» получил передышку в виде матча с «Тамбовом». Дело закончилось ожидаемым разгромом, но новой информации о состоянии «быков» мы не получили. Без Ари и Берга краснодарцам приходится играть без чистого форварда, но в группе атаки есть кому забивать и без них. «Динамо» проиграло дерби «Спартаку», однако смотрелось неплохо. Впечатлил 17-летний Захарян, были моменты у Тюкавина — молодежь Шварца снова оставила хорошее впечатление. В Краснодаре часто случаются веселые матчи, где забивают аномально много голов, надеемся, здесь так и случится.



«Спартак» — «Урал»



Прогноз: «Спартак» победит со счетом 3:0 — коэффициент 11.