ЦСКА даст бой «Зениту», «Спартак» раскатает «Урал»: ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше
Большой риск — большая награда.
Большой риск — большая награда.
«Ротор» — «Ростов»
Прогноз: «Ростов» победит и тотал больше 1,5, при этом в первом тайме будет ничья — коэффициент 10.
Матч «Ростова» против «Химок» закончился скандалом
«Ахмат» — «Арсенал» Тула
Прогноз: «Арсенал» победит со счетом 1:0 — коэффициент 10.
«Ахмат» подготовился к «Зениту», вышел с тремя центральными защитниками и неплохо смотрелся в первом тайме, а вот после перерыва расклеился после двух пропущенных мячей. Теперь у грозненцев 8 матчей без побед в РПЛ, в том числе три поражения в 2021 году. Дальше календарь будет попроще, но попасть в первую восьмерку будет сложно. У «Арсенала» недавно была похожая серия из 10 матчей без побед, но туляки наконец прервали ее, одолев дома ЦСКА. Команда Парфенова вышла на матч с запредельным настроем, во многом благодаря ему она и набрала три очка. Если в Грозном игроки выйдут такими же мотивированными, то могут удивить хозяев.
ЦСКА — «Зенит»
Прогноз: ничья и тотал больше 3,5 — коэффициент 11.
После неудачи ЦСКА в Туле снова появились разговоры про увольнение Гончаренко. Однако перед выходными армейцы отставали от «Зенита» всего на два очка, сейчас — на пять, так что расклад несильно поменялся. Моментов у армейцев этой весной хватает, но с «Локомотивом» Влашич не забил пенальти, с «Арсеналом» Рондон упустил шанс сравнять счет… У «Зенита» же были проблемы с «Ахматом», не забей дальним ударом Караваев, кто знает, как бы всё повернулось. При этом заметно, что Дзюба с Азмуном набирают форму, теперь они должны забивать стабильно. Есть ощущение, что мы увидим примерно равный матч, где будет много голов.
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«Уфа» — «Локомотив»
Прогноз: «Локомотив» победит со счетом 2:1 — коэффициент 10.
«Локомотив» чуть ли не лучше всех воспользовался зимним перерывом. Николич перестроил команду без травмированных Миранчука, Зе Луиша и Смолова (Федор появился в двух последних матчах и сходу начал забивать). Наконец начал оправдывать свой трансфер Камано, но самое главное — абсолютно
«Краснодар» — «Динамо»
Прогноз: количество голов 6 и больше — коэффициент 14.
«Краснодар» получил передышку в виде матча с «Тамбовом». Дело закончилось ожидаемым разгромом, но новой информации о состоянии «быков» мы не получили. Без Ари и Берга краснодарцам приходится играть без чистого форварда, но в группе атаки есть кому забивать и без них. «Динамо» проиграло дерби «Спартаку», однако смотрелось неплохо. Впечатлил 17-летний Захарян, были моменты у Тюкавина — молодежь Шварца снова оставила хорошее впечатление. В Краснодаре часто случаются веселые матчи, где забивают аномально много голов, надеемся, здесь так и случится.
«Спартак» — «Урал»
Прогноз: «Спартак» победит со счетом 3:0 — коэффициент 11.
«Спартак» на кураже выиграл второй матч подряд и вышел на второе место — до «Зенита» 4 очка. Круто сыграл Соболев: забил, отдал, а также стелился в подкатах. Под стать ему была и остальная команда, Максименко тащил, Понсе снова здорово вышел на замену. Единственный минус — потеря Мозеса, впрочем, справа его заменит Зобнин. «Урал» победил в важном для себя матче «Ротор» и вздохнул посвободнее. От зоны стыковых матчей екатеринбуржцы оторвались на 8 очков. В последних 8 встречах «Спартак» лишь раз обыграл «Урал» (удивительно, но факт!), однако здесь напрашивается разгром, настолько хороши сейчас форварды
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«Рубин» — «Химки»
Прогноз: «Рубин» победит и тотал меньше 1,5, при этом в первом тайме будет ничья — коэффициент 10.
«Рубин» — единственная команда кроме «Локомотива», выигравшая все три матча РПЛ в этом году. После побед над «Спартаком» и «Зенитом» казанцы разгромили «Уфу» — снова классно проявил себя Макаров, забросивший мяч за шиворот вратарю. Команда Слуцкого сейчас в большом порядке, неслучайно вратарь Дюпин и защитник Самошников заслужили вызов в сборную России. «Химки» продолжают набирать очки, как будто это «Бавария»: 29 баллов при Черевченко в 14 турах. Подмосковной команде много везет, хотя, конечно, Мирзов у них очень хорош (тоже вызван в сборную). «Химки» мало пропускают, так что легко «Рубину» не будет.
«Сочи» — «Тамбов»
Прогноз: 1:1 в первом тайме — коэффициент 13.
«Сочи» без Нобоа и Заболотного все равно дал бой «Локомотиву» — исход матча решили быстрые атаки железнодорожников. Теперь же лидеры вернулись, а играть предстоит с командой, которая никак не дотягивает до уровня РПЛ. Особенно после ухода вратаря Рыжикова. Но стоит отметить, что первые таймы «Тамбов» проводит в борьбе. У «Ротора» в первые 45 минут «волки» выиграли, от «Динамо» и «Краснодара» пропустили только один гол до перерыва. «Сочи», конечно, возьмет три очка в этой встрече, но в первом тайме может сказаться недонастрой на такого слабого соперника.
Андрей Санталов