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11:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Скучно не будет: прогноз на матч «Арсенал» — «Олимпиакос»

Ответная игра тоже обещает быть голевой.

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Источник: AFP 2020

У «Арсенала» сейчас один из лучших отрезков в сезоне, «канониры» выиграли 4 матча и один сыграли вничью, а до этого проиграли только «Ман Сити». Похожую серию команда Артеты выдавала на стыке 2020-го и 2021-го. Такое преображение (а игра соответствует результатам) позволяет надеяться, что беды лондонцев позади. «Канониры» в выходные разобрались с «Тоттенхэм» — при том, что играть пришлось без лучшего бомбардира Обамеянга, его Артета усадил в запас за опоздание на собрание команды. «Арсенал» справился и так: заменивший габонца Ляказетт забил, также первый мяч в АПЛ теперь есть и у Эдегора.

«Олимпиакос» — самый успешный клуб Греции, идет к чемпионству и в этом сезоне. Год назад греки сенсационно выбили «Арсенал» из Лиги Европы в ответном гостевом матче, но сейчас такой трюк будет провернуть сложнее. Лондонцы выиграли в Греции 3:1, а ответную игру будут наконец-то проводить у себя на «Эмирейтс». Главная ударная сила «Олимпиакоса» — марокканский форвард Эль-Араби, на его счету уже 22 гола в этом сезоне. Хватает здесь и других известных игроков: Сократис, Мвила и, конечно, Вальбуэна.

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Интересно, что «Олимпиакос» забивает уже на протяжении 24 матчей подряд. Сам «Арсенал» тоже прибавил в реализации моментов. Кроме того, сегодня в основе должен выйти Обамеянг с мотивацией доказать, что команда по-прежнему может на него рассчитывать. Так что вариант «обе забьют» за 1,88 в БК «Марафон» выглядит логично. В последних 5 матчах «Арсенала» он проходил.

«Олимпиакос» в последнем туре чемпионата Греции дал отдохнуть многим игрокам основы, все-таки греки рассчитывают дать бой в Лондоне. Гандикап большой, так что лезть вперед придется с первых минут, «Арсенал» же может ловить соперника на контратаках, тот же Обамеянг — мастер в такой игре. Скучно тут не должно быть, голов можно ждать много. вариант с тоталом больше 2,5 тоже хорошо здесь смотрится. БК «Бетсити» дает на него коэффициент 1,65.

Андрей Санталов

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