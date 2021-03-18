Скучно не будет: прогноз на матч «Арсенал» — «Олимпиакос»

У «Арсенала» сейчас один из лучших отрезков в сезоне, «канониры» выиграли 4 матча и один сыграли вничью, а до этого проиграли только «Ман Сити». Похожую серию команда Артеты выдавала на стыке 2020-го и 2021-го. Такое преображение (а игра соответствует результатам) позволяет надеяться, что беды лондонцев позади. «Канониры» в выходные разобрались с «Тоттенхэм» — при том, что играть пришлось без лучшего бомбардира Обамеянга, его Артета усадил в запас за опоздание на собрание команды. «Арсенал» справился и так: заменивший габонца Ляказетт забил, также первый мяч в АПЛ теперь есть и у Эдегора.



«Олимпиакос» — самый успешный клуб Греции, идет к чемпионству и в этом сезоне. Год назад греки сенсационно выбили «Арсенал» из Лиги Европы в ответном гостевом матче, но сейчас такой трюк будет провернуть сложнее. Лондонцы выиграли в Греции 3:1, а ответную игру будут наконец-то проводить у себя на «Эмирейтс». Главная ударная сила «Олимпиакоса» — марокканский форвард Эль-Араби, на его счету уже 22 гола в этом сезоне. Хватает здесь и других известных игроков: Сократис, Мвила и, конечно, Вальбуэна.