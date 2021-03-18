Скучно не будет: прогноз на матч «Арсенал» — «Олимпиакос»
Ответная игра тоже обещает быть голевой.
Ответная игра тоже обещает быть голевой.
У «Арсенала» сейчас один из лучших отрезков в сезоне, «канониры» выиграли 4 матча и один сыграли вничью, а до этого проиграли только «Ман Сити». Похожую серию команда Артеты выдавала на стыке 2020-го и 2021-го. Такое преображение (а игра соответствует результатам) позволяет надеяться, что беды лондонцев позади. «Канониры» в выходные разобрались с «Тоттенхэм» — при том, что играть пришлось без лучшего бомбардира Обамеянга, его Артета усадил в запас за опоздание на собрание команды. «Арсенал» справился и так: заменивший габонца Ляказетт забил, также первый мяч в АПЛ теперь есть и у Эдегора.
«Олимпиакос» — самый успешный клуб Греции, идет к чемпионству и в этом сезоне. Год назад греки сенсационно выбили «Арсенал» из Лиги Европы в ответном гостевом матче, но сейчас такой трюк будет провернуть сложнее. Лондонцы выиграли в Греции 3:1, а ответную игру будут
Интересно, что «Олимпиакос» забивает уже на протяжении 24 матчей подряд. Сам «Арсенал» тоже прибавил в реализации моментов. Кроме того, сегодня в основе должен выйти Обамеянг с мотивацией доказать, что команда
«Олимпиакос» в последнем туре чемпионата Греции дал отдохнуть многим игрокам основы,
Андрей Санталов