Два «Манчестера» выйдут в полуфинал Кубка Англии, «Атлетико» отыграется на аутсайдере Ла Лиги

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«Эвертон» — «Манчестер Сити»



Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 2 за 3.84.



Месяц назад эти команды встречались в чемпионате, «Манчестер Сити» выиграл тогда 3:1 и довел свою серию до 17 побед. Сейчас у «горожан» началась новая серия (пока из 3 матчей): они спокойно разобрались с «Боруссией» М в ЛЧ, а перед этим разгромили «Фулхэм» и «Саутгемптон». Де Брюйне и Агуэро набирают форму, остальные игроки тоже в большом порядке, забить у «Ман Сити» могут 7−8 человек, включая защитника Стоунза. «Эвертон» в прошлом туре проиграл «Бернли» и потерял вратаря Пикфорда. Это ¼ финала Кубка Англии, но против такого «Сити» Анчелотти будет сложно что-то придумать. Тем более «Эвертон» в этом году плох на своем поле — лишь одна победа и одна ничья в 7 матчах.



«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»



Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит и тотал меньше 3,5 за 3.19.



Перед «Манчестер Юнайтед» стояли две непростые задачи: забить в Милане и не пропустить. Манкунианцы справились с обеими благодаря выходу Погба на замену и здорово прибавившей в последнее время защите. В 11 последних матчах «Ман Юнайтед» пропустил всего три мяча. Хендерсон спокойно заменил Де Хеа в воротах, да и оборона с Макгуайром и Линделефом мало что позволяет соперникам. «Лестер» хорош в чемпионате, а вот в Кубке Англии «лисам» давно уже не везет, последний раз они выходили в полуфинал этого турнира в 1982-м. Все 5 последних четвертьфиналов «Лестер» проиграл. Еще хуже для команды Роджерса история личных встреч с «Манчестер Юнайтед»: лишь одна победа в последних 25 матчах. Против такой статистики ничего не поделаешь.



«Атлетико» — «Алавес»



Прогноз: «Атлетико» победит с разницей 3+ за 3.94.



«Атлетико» снова критикуют — и снова по делу. Симеоне в ответном матче с «Челси» попробовал сыграть в более активный футбол, но ничего не вышло. У мадридцев было много брака в передачах и только один по-настоящему опасный момент — и тот в самом конце матча. В общем, к самому высокооплачиваемому тренеру мира (да, это про Симеоне) есть вопросы. В Ла Лиге отрыв от «Барселоны» сократился до 4 очков, а ведь был больше 10. На счастье мадридцев в выходные им играть с «Алавесом», который недавно разгромно проиграл «Реалу» и «Барсе». На таком аутсайдере «Атлетико» отыграется за ЛЧ.



«Рома» — «Наполи»



Прогноз: «Наполи» победит за 2.58.



У «Наполи» сейчас преимущество над конкурентами по борьбе за зону ЛЧ. Недавно неаполитанцы переиграли «Милан», который потратил много сил в Манчестере. Теперь же встреча с «Ромой», которая прошла дальше в Лиге Европы, но не обладает составом, чтобы успешно играть на два фронта. В этом году римляне стабильно теряли очки в серии А после еврокубковых матчей: два поражения и ничья. «Наполи» взбодрился в последнее время, забивает не только Инсинье, но и Зелиньски с Политано, должен набрать форму Осимхен. Тут Гаттузо заберет три очка.



«Лион» — «ПСЖ»



Прогноз: ничья за 3.82.



«ПСЖ» пока не производит впечатления машины, которая катком проходится по более слабым соперникам. Почеттино выбрал слишком осторожную тактику на домашний матч с «Барселоной» и мог за это поплатиться. После этого парижане умудрились проиграть «Нанту», затем, правда, обыграли «Лилль» в Кубке Франции, но и там Навасу пришлось выручить команду несколько раз. «Лион» тоже участвует в чемпионской гонке в этом сезоне, хорош Депай (14 голов и 9 передач), его поддерживает Токо-Экамби (12+5). «Львы» идут наравне с «ПСЖ» (по 60 очков) и всего на три очка отстают от «Лилля». Интересно, что с середины сентября «Лион» потерпел всего два поражения. К тому же хозяева спокойно готовились к этому матчу неделю, в физике у них должно быть превосходство.