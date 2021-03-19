Два «Манчестера» выйдут в полуфинал Кубка Англии, «Атлетико» отыграется на аутсайдере Ла Лиги
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«Эвертон» — «Манчестер Сити»
Прогноз: «Манчестер Сити» победит с разницей 2 за 3.84.
Месяц назад эти команды встречались в чемпионате, «Манчестер Сити» выиграл тогда 3:1 и довел свою серию до 17 побед. Сейчас у «горожан» началась новая серия (пока из 3 матчей): они спокойно разобрались с «Боруссией» М в ЛЧ, а перед этим разгромили «Фулхэм» и «Саутгемптон». Де Брюйне и Агуэро набирают форму, остальные игроки тоже в большом порядке, забить у «Ман Сити» могут 7−8 человек, включая защитника Стоунза. «Эвертон» в прошлом туре проиграл «Бернли» и потерял вратаря Пикфорда. Это ¼ финала Кубка Англии, но против такого «Сити» Анчелотти будет сложно
«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»
Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит и тотал меньше 3,5 за 3.19.
Перед «Манчестер Юнайтед» стояли две непростые задачи: забить в Милане и не пропустить. Манкунианцы справились с обеими благодаря выходу Погба на замену и здорово прибавившей в последнее время защите. В 11 последних матчах «Ман Юнайтед» пропустил всего три мяча. Хендерсон спокойно заменил Де Хеа в воротах, да и оборона с Макгуайром и Линделефом мало что позволяет соперникам. «Лестер» хорош в чемпионате, а вот в Кубке Англии «лисам» давно уже не везет, последний раз они выходили в полуфинал этого турнира в 1982-м. Все 5 последних четвертьфиналов «Лестер» проиграл. Еще хуже для команды Роджерса история личных встреч с «Манчестер Юнайтед»: лишь одна победа в последних 25 матчах. Против такой статистики ничего не поделаешь.
«Атлетико» — «Алавес»
Прогноз: «Атлетико» победит с разницей 3+ за 3.94.
«Атлетико» снова критикуют — и снова по делу. Симеоне в ответном матче с «Челси» попробовал сыграть в более активный футбол, но ничего не вышло. У мадридцев было много брака в передачах и только один
«Рома» — «Наполи»
Прогноз: «Наполи» победит за 2.58.
У «Наполи» сейчас преимущество над конкурентами по борьбе за зону ЛЧ. Недавно неаполитанцы переиграли «Милан», который потратил много сил в Манчестере. Теперь же встреча с «Ромой», которая прошла дальше в Лиге Европы, но не обладает составом, чтобы успешно играть на два фронта. В этом году римляне стабильно теряли очки в серии А после еврокубковых матчей: два поражения и ничья. «Наполи» взбодрился в последнее время, забивает не только Инсинье, но и Зелиньски с Политано, должен набрать форму Осимхен. Тут Гаттузо заберет три очка.
«Лион» — «ПСЖ»
Прогноз: ничья за 3.82.
«ПСЖ» пока не производит впечатления машины, которая катком проходится по более слабым соперникам. Почеттино выбрал слишком осторожную тактику на домашний матч с «Барселоной» и мог за это поплатиться. После этого парижане умудрились проиграть «Нанту», затем, правда, обыграли «Лилль» в Кубке Франции, но и там Навасу пришлось выручить команду несколько раз. «Лион» тоже участвует в чемпионской гонке в этом сезоне, хорош Депай (14 голов и 9 передач), его поддерживает
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Андрей Санталов