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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка против фаворита: прогноз на матч «Сельта» — «Реал»

Команде Зидана тяжело играть на два фронта.

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Источник: AFP 2020

«Реал» образцово воплотил план на игру с «Аталантой», сыграв с тремя центральными защитниками. Зидан грамотно подстроился под соперника и воспользовался его ошибками. Очередной классный матч провел Модрич, его перехват и классный пас привели к первому голу. Теперь чемпиону Испании нужно переключиться на Ла Лигу, выезд в Виго будет тяжелым. Тем более в заявку на матч не попал Рамос, только недавно восстановившийся после травмы.

В прошлом году «Сельта» не без помощи Смолова спаслась от вылета, в этом сезоне дела у команды идут гораздо лучше. Связано это со сменой тренера, в ноябре «небесных» возглавил Коудет и уже в декабре «кельты» даже выдали серию из 5 побед подряд. Сказка закончилась после травмы своего лучшего бомбардира Аспаса в начале января, после этого «Сельта» 7 матчей не могла выиграть. Сейчас Аспас вернулся, но так и не забил еще ни одного гола в 2021 году. После 27 туров «кельты» занимают 11-е место, вылет в сегунду ей не грозит.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» отстает на 6 очков от «Атлетико», и, учитывая, что команду Симеоне лихорадит, шансы догнать дилера есть. Для этого нужно побеждать, но тут может сказаться усталость возрастных лидеров, да и по физике игроки «Сельты» будут свежее, они не играли матч в середине недели. Предыдущий матч с «Эльче» дался мадридцам очень тяжело, поэтому есть сомнения, что они смогут уверенно победить здесь, хоть и считаются фаворитами. предлагаем сыграть от обратного и взять победу «Сельты» с форой +1 за 1,67 в БК «Марафон».

Еще один вариант, связанный с усталостью «Реала» — тотал меньше 2,5 за 2,04 в БК «Бетсити». Чемпионат Испании в целом не очень результативный — 2,48 гола за игру. Даже в России забивают больше. Мадридцам сейчас не до феерии, главное — три очка, громить соперника они не будут. У «Сельты» тоже тенденция в последних матчах чаще играть на тотал меньше 2,5 — так закончились 3 матча из последних 5.

Андрей Санталов

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