Ставка против фаворита: прогноз на матч «Сельта» — «Реал»

«Реал» образцово воплотил план на игру с «Аталантой», сыграв с тремя центральными защитниками. Зидан грамотно подстроился под соперника и воспользовался его ошибками. Очередной классный матч провел Модрич, его перехват и классный пас привели к первому голу. Теперь чемпиону Испании нужно переключиться на Ла Лигу, выезд в Виго будет тяжелым. Тем более в заявку на матч не попал Рамос, только недавно восстановившийся после травмы.



В прошлом году «Сельта» не без помощи Смолова спаслась от вылета, в этом сезоне дела у команды идут гораздо лучше. Связано это со сменой тренера, в ноябре «небесных» возглавил Коудет и уже в декабре «кельты» даже выдали серию из 5 побед подряд. Сказка закончилась после травмы своего лучшего бомбардира Аспаса в начале января, после этого «Сельта» 7 матчей не могла выиграть. Сейчас Аспас вернулся, но так и не забил еще ни одного гола в 2021 году. После 27 туров «кельты» занимают 11-е место, вылет в сегунду ей не грозит.