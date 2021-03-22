Крикунов переиграет Брагина: прогноз на матч «Динамо» — СКА

Московское «Динамо» хорошо вкатилось в плей-офф. На серию с «Северсталью» бело-голубые потратили 5 матчей, при этом сложностей там хватало. Выручил вратарь Бочаров, отражавший 95,3% бросков (это очень высокий показатель). Опытный Еременко пока остался в запасе. Всем известно, чем опасно звено Шипачева, но в первом раунде хороша была и тройка Тарасов — Пяярви-Свенссон — Линдберг. А Сергеев вообще стал лучшим бомбардиром среди защитников в этом плей-офф. Крикунов признался, что его команде легче начинать серию на выезде, так что неудивительно, что «Динамо» выиграло первый матч у СКА и едва не победило во втором.
СКА с минским «Динамо» выдали самую результативную серию первого раунда (33 шайбы на двоих). Довольно неожиданно лучшим бомбардиром у питерцев стал Галимов (6 очков в 5 матчах). Интересно, что Брагин часто тасует состав, это касается и лидеров. То Ткачев, пропускает матчи, то Бурдасов. Вратарь Хелльберг пропустил первый матч, чтобы дать выйти на лед Стремваллю. У СКА 7 легионеров, а в заявке на матч могут быть только пятеро приходится кем-то жертвовать. Второй матч в серии питерцы выиграли 1:0, в случае поражения спасти эту серию им уже вряд ли удалось бы.
Вообще СКА для «Динамо» — удобный соперник в этом сезоне. Бело-голубые выиграли все 4 матча у команды Брагина в регулярке. Сейчас, правда, травмировался Кагарлицкий, так что первое звено не в оптимальном сочетании, это может повлиять и на розыгрыш большинства. В СКА получил повреждение капитан Кетов, тут в целом, игровые сочетания постоянно меняются, в серии с «Динамо» Брагин снова объединил молодежь во главе с Подколзиным в одно звено. Сыгранность «Динамо» дает хозяевам площадки небольшое преимущество, так что в этой встрече шансов у них больше. В БК «Марафон» на победу «Динамо» в матче можно поставить за 1,76.
Еще один интересный момент — всего один гол на двоих во втором матче серии. Опытный Крикунов выбрал осторожную тактику против СКА, питерцам тяжело проходить насыщенную среднюю зону. Динамовцы же ловят соперника на контратаках, отсюда моментов получается не так много. И это при том, что’Динамо" — самая результативная команда регулярки. Бело-голубые сегодня снова сыграют вторым номером, так что голов вряд ли будет много. БК «Париматч» на тотал меньше 4,5 дает коэффициент 1,85.
Андрей Санталов