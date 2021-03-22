Крикунов переиграет Брагина: прогноз на матч «Динамо» — СКА

Московское «Динамо» хорошо вкатилось в плей-офф. На серию с «Северсталью» бело-голубые потратили 5 матчей, при этом сложностей там хватало. Выручил вратарь Бочаров, отражавший 95,3% бросков (это очень высокий показатель). Опытный Еременко пока остался в запасе. Всем известно, чем опасно звено Шипачева, но в первом раунде хороша была и тройка Тарасов — Пяярви-Свенссон — Линдберг. А Сергеев вообще стал лучшим бомбардиром среди защитников в этом плей-офф. Крикунов признался, что его команде легче начинать серию на выезде, так что неудивительно, что «Динамо» выиграло первый матч у СКА и едва не победило во втором.



СКА с минским «Динамо» выдали самую результативную серию первого раунда (33 шайбы на двоих). Довольно неожиданно лучшим бомбардиром у питерцев стал Галимов (6 очков в 5 матчах). Интересно, что Брагин часто тасует состав, это касается и лидеров. То Ткачев, пропускает матчи, то Бурдасов. Вратарь Хелльберг пропустил первый матч, чтобы дать выйти на лед Стремваллю. У СКА 7 легионеров, а в заявке на матч могут быть только пятеро приходится кем-то жертвовать. Второй матч в серии питерцы выиграли 1:0, в случае поражения спасти эту серию им уже вряд ли удалось бы.