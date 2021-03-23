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12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Голов будет мало: прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА

Упорная борьба в полуфинале Запада.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА без особых проблем разобрался в 4 матчах со «Спартаком» в первом раунде. Две пропущенные шайбы за серию — лучшая характеристика команды Никитина. Впереди армейцы что-то создадут и забьют, главное — не пропустить. Лучшая команда регулярки умеет терпеть, много обороняться в своей зоне. Важно, что ЦСКА не прогадал с вратарем. По ходу сезона казалось, что Шарыченков и Юханссон — не самый надежный дуэт, но оказалось, что шведа просто планомерно готовили к плей-офф.

Матчи с «Локомотивом» даются ЦСКА сложнее, ведь Скабелка в Ярославле тоже делает ставку на активный хоккей от обороны. Первый раунд «железнодорожники» закончили так же быстро, в 4 матчах: мало кто ждал серьезного сопротивления от «Йокерита». Так «Локомотив» сохранил силы и первый матч серии против ЦСКА провел практически идеально, победив 2:0. Во второй и третьей игре армейцы нанесли ответный удар. Тройка Шалунова включилась, проявил себя Слепышев, которому не везло в предыдущих матчах. У «Локомотива» все надежды связаны с Коршковым (7 очков в этом плей-офф), снайпером Пулккиненым (4 гола) и шведом Петерссоном (6 очков).

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ЦСКА и «Локомотив» похожи по игровой философии, многое зависит от того, кто первым забьет. Но при прочих равных уровень мастерства у армейцев все же повыше, да и глубина состава получше, чем у ярославцев. Команда Никитина изначально считалась фаворитом серии, и, поведя 2−1, теперь она должна доводить ее до победы. К тому же у тренера армейцев сегодня день рождения. В БК 1Х Ставка на победу ЦСКА в матче можно поставить за 1,87.

Еще одна логичная ставка — тотал меньше 4 голов. У обеих команд супернадежны вратари: Юханссон пропускает в этом плей-офф 0,7 шайбы за игру, Паскуале — 1,1 шайбы. Спецбригады меньшинства тоже здорово выполняют свою работу, а значит, реализовать лишнего почти невозможно. В 5 матчах из 7 между ЦСКА и «Локомотивом» как раз было 4 гола и меньше, так что пройти мимо этой статистики никак нельзя. Выбираем тотал меньше 4 в БК «Бетсити» за 1,84.

Андрей Санталов

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