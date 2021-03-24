Российская молодежка начнет Евро с победы, Бельгия и Франция разберутся с Уэльсом и Украиной

БК Winline продолжает проект «Х5 — игра на миллион». Чтобы испытать свою удачу, нужно установить приложение Winline и предсказать исходы 5 матчей. Участие в игре бесплатное, приз для победителей — миллион рублей.



Чехия (до21) — Италия (до21)



Прогноз: ничья за 3.53.



Италия (как и Испания) чаще всего побеждала на молодежных чемпионатах Европы, однако последняя победа была уже давно — 17 лет назад. На этом Евро итальянцы не попали в пятерку фаворитов, и даже выход из группы с Испанией, Чехией и Словенией им не гарантирован. Чехи часто дают бой топовым сборным на этом турнире, а в 2002-м даже выиграли его. Сборная Чехии в последней личной встрече обыграла Италию, а во время отбора на Евро-2021 пропустила всего 4 мяча. Главными звездами у итальянцев считаются Тонали и Кутроне, такую сборную чехи вполне могут сдержать, особенно на старте турнира.



Бельгия — Уэльс



Прогноз: Бельгия победит с разницей 2 за 3.75.



Сила сборной Бельгии всем известна, тем интереснее, что два последних матча Уэльс у «красных дьяволов» выиграл. Самое обидное поражение для бельгийцев случилось в ¼ финала Евро-2016. Валлийцы хорошо себя проявили и в отборе на Евро-2020, и в Лиге наций, где завоевали право играть в следующем турнире в дивизионе А. Причем все это без особой помощи от своей главной звезды Бэйла (2 гола в 12 матчах). А в ноябре 2020-го от сборной отстранили главного тренера Гиггза из-за заведенного на него дела о насилии. Бельгия с Куртуа, Де Брюйне, Лукаку и другими звездами должна взять реванш у Уэльса.



Франция — Украина



Прогноз: Франция победит с разницей 3+ за 2.69.



В октябре 2020-го Франция разгромила Украину 7:1, но это был товарищеский матч, и Шевченко в нем пришлось играть по сути вторым, а то и третьим составом из-за эпидемии ковида. Украинцы с тех пор успели обыграть Испанию и доставили немало проблем немцам в Лиге наций. В этот раз заявка сборной тоже неоптимальна: нет важных игроков Степаненко и Цыганкова, под вопросом Ярмоленко. Впрочем, Франция с Мбаппе, Гризманном и Жиру была бы фаворитом в любом случае. Иногда у чемпионов мира случаются осечки, как в товарняке с Финляндией (0:2), но происходит это крайне редко.



Россия (до21) — Исландия (до21)



Прогноз: Россия победит и тотал больше 2,5 за 2.33.



Россия спустя 8 лет снова отобралась на чемпионат Европы и приехала на турнир с многообещающей молодежью, которая вовсю себя проявляет в РПЛ. В сборной сразу 5 игроков ЦСКА, включая Чалова, Облякова и Дивеева, нашумевшая тройка Тюкавин — Грулев — Захарян из «Динамо», дриблер Макаров из «Рубина». За ворота тоже спокойно — там спартаковец Максименко. Исландия во второй раз в своей истории пробилась в финальную часть Евро, и для нее это уже достижение. По юношам сборная Галактионова уже обыгрывала исландцев в 2015-м, теперь нужно это сделать на молодежном уровне. В группе есть безусловные фавориты — Франция, а вот с Данией за второе место вполне можно побороться.



Венгрия — Польша



Прогноз: Польша победит и тотал меньше 2,5 за 3.96.



Венгрию мы хорошо помним по нашей группе в Лиге наций. Сейчас эта сборная на подъеме, пробилась на Евро-2020, вышла в высший дивизион ЛН. Есть хорошо известные игроки из «РБ Лейпцига», однако главной звезды венгров Собослаи не будет, он травмирован. А вот у Польши Левандовски сыграет, лучшему бомбардиру бундеслиги разрешили принять участие в этом матче. Несмотря на выход на Евро, Польша в этом году уволила главного тренера Бженчека. Для известного португальца Паолу Соузы будет важно дебютировать с победы. Голов тут много не ждут, но Леванголски должен сказать свое слово.