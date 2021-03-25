Испанцы выиграют в 10-й раз подряд дома: прогноз на матч Испания — Греция

Энрике снова возглавил сборную Испанию в конце 2019 года, и поначалу у него возникли проблемы в атаке. Испанцы никак не могли забить больше одного мяча в 6 из 7 первых матчей осенью 2020-го. Не хватало то Тиаго, то Фати, Мората был нестабилен. Отсюда проблемы в Лиге наций, было даже сенсационное поражение от Украины. Но последний матч с Германией все решил. Убедительные 6:0, хет-трик Феррана Торреса, кажется, Испания снова стала сама собой.



Греция давно уже не та сборная, которая когда-то побеждала на чемпионате Европы. Греки не отобрались на Евро-2020 ни напрямую (пропустили вперед финнов), ни через Лигу наций (тут их опередила Словения). Греки, хоть и играют теперь без Сократиса и Маноласа, традиционно хороши в обороне, в 6 матчах ЛН они пропустили всего один гол. Тем более их вратарь Влаходимос является основным в «Бенфике». А вот с завершением атак есть проблемы. Бакасетас и Фортунис не очень результативны.