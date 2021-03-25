Испанцы выиграют в 10-й раз подряд дома: прогноз на матч Испания — Греция
Здесь всё ясно.
Здесь всё ясно.
Энрике снова возглавил сборную Испанию в конце 2019 года, и поначалу у него возникли проблемы в атаке. Испанцы никак не могли забить больше одного мяча в 6 из 7 первых матчей осенью 2020-го. Не хватало то Тиаго, то Фати, Мората был нестабилен. Отсюда проблемы в Лиге наций, было даже сенсационное поражение от Украины. Но последний матч с Германией все решил. Убедительные 6:0,
Греция давно уже не та сборная, которая
Испания, возможно, выйдет не в оптимальном составе, есть проблемы со здоровьем у Рамоса, Фати
Есть и еще одна серия — 7 последних матчей «Красная фурия» выиграла дома всухую. Последний раз на испанских стадионах забивала Норвегия два года назад. Даже без Рамоса оборона работает слаженно, сзади, если что, подстрахует Де Хеа. Греки, опять же, не образец атакующего футбола. БК «Париматч» предлагает на сухую победу Испании коэффициент 1,85.
Андрей Санталов