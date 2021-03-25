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13:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанцы выиграют в 10-й раз подряд дома: прогноз на матч Испания — Греция

Здесь всё ясно.

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Источник: AFP 2020

Энрике снова возглавил сборную Испанию в конце 2019 года, и поначалу у него возникли проблемы в атаке. Испанцы никак не могли забить больше одного мяча в 6 из 7 первых матчей осенью 2020-го. Не хватало то Тиаго, то Фати, Мората был нестабилен. Отсюда проблемы в Лиге наций, было даже сенсационное поражение от Украины. Но последний матч с Германией все решил. Убедительные 6:0, хет-трик Феррана Торреса, кажется, Испания снова стала сама собой.

Греция давно уже не та сборная, которая когда-то побеждала на чемпионате Европы. Греки не отобрались на Евро-2020 ни напрямую (пропустили вперед финнов), ни через Лигу наций (тут их опередила Словения). Греки, хоть и играют теперь без Сократиса и Маноласа, традиционно хороши в обороне, в 6 матчах ЛН они пропустили всего один гол. Тем более их вратарь Влаходимос является основным в «Бенфике». А вот с завершением атак есть проблемы. Бакасетас и Фортунис не очень результативны.

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Испания, возможно, выйдет не в оптимальном составе, есть проблемы со здоровьем у Рамоса, Фати по-прежнему лечится. Зато полузащита выглядит мощно с трио Тиаго — Родри — Коке, а впереди Ферран и Мората и разыгравшийся Альба попробуют повторить магию из матча с Германией. Обычно, если у испанцев и возникают проблемы, то это происходит в гостях. Дома они выиграли уже 9 матчей подряд, и сегодня должны сделать это в 10-й раз. В БК «Фонбет» победу Испании с форой -1,5 можно взять за 1,73.

Есть и еще одна серия — 7 последних матчей «Красная фурия» выиграла дома всухую. Последний раз на испанских стадионах забивала Норвегия два года назад. Даже без Рамоса оборона работает слаженно, сзади, если что, подстрахует Де Хеа. Греки, опять же, не образец атакующего футбола. БК «Париматч» предлагает на сухую победу Испании коэффициент 1,85.

Андрей Санталов

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