Сколько голов Англия забьет Сан-Марино? Прогноз матч с худшей командой мира

Англия прекрасно себя чувствует в отборочных турнирах. Перед Евро-2016 англичане выиграли все 10 матчей в группе, в двух следующих отборах перед ЧМ-2018 и Евро-2020 они потеряли всего 7 очков в 18 матчах. В Лиге наций, правда, прошлый успех повторить не удалось, тут команда Саутгейта стала лишь третьей в квартете с Бельгией, Данией и Исландией. В этой кампании Англия поспорит за первое место в группе с Польшей. Сан-Марино продолжает занимать последнее место в рейтинге ФИФА. В квалификационных турнирах команда постоянно проигрывает с 2001 года. В Лиге наций, правда, сборной любителей удалось дважды скатать по нулям с Лихтенштейном и Гибралтаром — уже достижение. После матчей с Англией воспоминания у игроков Сан-Марино не самые приятные: в 4 последних матчах англичане накидали им 24 гола.

Сегодня в старте ожидается много молодых игроков, хотя сборная у Саутгейта и так достаточно молодая. Не будет Грилиша, Санчо, Саки, Абрахама, Ингза и, скорее всего, Рэшфорда. Впереди будут действовать Маунт, Фоден и Уоткинс. Капитан Кейн, возможно, подключится к разгрому соперника во втором тайме. Саутгейт сказал, что не будет сдерживать игроков, тренер попросил не жалеть соперника. В БК BetBoom на победу Англии с форой -6,5 можно поставить с коэффициентом 1,75.



Такой же разгром ожидается и по остальным статистическим показателем. Два года назад сборная России нанесла 19 ударов в створ в матче с Сан-Марино. Англия может и перебить этот показатель, но в БК «Бетсити» можно взять фору поменьше. Второй вариант для ставки: Англия победит по ударам в створ ворот с форой -13,5.



Андрей Санталов