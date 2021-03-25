Сколько голов Англия забьет Сан-Марино? Прогноз матч с худшей командой мира
Есть шанс набить статистику.
Есть шанс набить статистику.
Англия прекрасно себя чувствует в отборочных турнирах. Перед Евро-2016 англичане выиграли все 10 матчей в группе, в двух следующих отборах перед ЧМ-2018 и Евро-2020 они потеряли всего 7 очков в 18 матчах. В Лиге наций, правда, прошлый успех повторить не удалось, тут команда Саутгейта стала лишь третьей в квартете с Бельгией, Данией и Исландией. В этой кампании Англия поспорит за первое место в группе с Польшей.
Сегодня в старте ожидается много молодых игроков, хотя сборная у Саутгейта и так достаточно молодая. Не будет Грилиша, Санчо, Саки, Абрахама, Ингза и, скорее всего, Рэшфорда. Впереди будут действовать Маунт, Фоден и Уоткинс. Капитан Кейн, возможно, подключится к разгрому соперника во втором тайме. Саутгейт сказал, что не будет сдерживать игроков, тренер попросил не жалеть соперника. В БК BetBoom на победу Англии с форой -6,5 можно поставить с коэффициентом 1,75.
Такой же разгром ожидается и по остальным статистическим показателем. Два года назад сборная России нанесла 19 ударов в створ в матче с
Андрей Санталов