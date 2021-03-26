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17:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Сложный матч для России, Румыния удивит Германию, а Англия дожмет Албанию

Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.

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Источник: РИА "Новости"

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Россия — Словения

Прогноз: ничья за 3.49.

Россия взяла три очка с Мальтой, но по игре совсем не впечатлила. После 2:0 сборная расслабилась, позволила аутсайдеру группы забить и активно играть на нашей половине поля. Спасибо вратарю Мальты, иначе понервничать пришлось бы еще сильнее. Гол + пас Дзюбы, точный удар Соболева — это все в плюс, но по игре команде надо прибавлять. Уступать Мальте по ударам в створ (4:5) — это не дело. Словения сотворила первую сенсацию в группе, обыграв Хорватию 1:0. Модрич, Влашич и Перишич ничего не смогли сделать с обороной словенцев. Те сыграли вторым номером, забив единственный гол в быстрой атаке. Пробить такого вратаря, как Облак, будет сложно и сборной России.

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Беларусь — Эстония

Прогноз: Беларусь победит с разницей 2 за 3.70.

Сборная Беларуси перед этой встречей сыграла 1:1 в товарняке с Гондурасом. Почти весь второй тайм белорусы провели в меньшинстве после удаления Лаптева. Но главное здесь ситуация в сборной Эстонии. Один положительный тест перед игрой с Чехией привел к тому, что многие футболисты и главный тренер были отправлены на карантин. В ослабленном составе эстонцы с разгромным счетом проиграли чехам — 2:6. Два года назад Эстония устояла в Беларуси (0:0), но сейчас повторить такой результат будет сложно. Слишком много неопытных игроков, белорусы должны воспользоваться проблемами у соперника.

Норвегия — Турция

Прогноз: Норвегия победит и тотал больше 2,5 за 3.78.

Норвегия размялась в 1-м туре на Гибралтаре — 3:0. Удивительно, что ни одного гола не забил Холанд, да и моментов у форварда «Боруссии» было немного. Активен был также Серлот из «РБ Лейпциг», Эдегор… Турция остается одной из самых веселых команд в современном футболе. Сборная Гюнеша и сама забивает, и дает это делать другим, отсюда такие результаты, как 3:2, 3:3… С Нидерландами турки сыграли 4:2, забив три мяча дальними ударами. Хет-трик на счету Йылмаза, 35-летний форвард в этом сезоне очень хорош. Встреча пройдет на нейтральном поле в Испании, голов ожидается много, но Турция вряд ли сможет победить еще одного прямого конкурента по группе после тяжелого матча с Нидерландами.

Албания — Англия

Прогноз: Англия победит с разницей 1 за 3.41.

Англия не стала сильно громить Сан-Марино, забив всего 5 голов. После 3:0 к 31-й минуте всё уже было ясно. Саутгейт дал передохнуть некоторым игрокам основы, Кейн, Макгуайр и Шоу не сыграли ни минуты, зато практику получили Кэлверт-Льюин (сделал дубль), Уорд-Проуз, Лингард… Албания тоже набрала три очка, но забить Андорре смог только левый защитник Леняни. При своих болельщиках албанцы окажут сопротивление англичанам, но вряд ли этого хватит даже для ничьей. В сборной Англии сейчас большая конкуренция за место в составе накануне Евро, так что всем игрокам будет важно проявить себя.

Румыния — Германия

Прогноз: Румыния не проиграет за 3.51.

Германия сыграла без чистого центрфорварда против Исландии — Вернер остался в запасе. Этот ход Лева сработал: Киммих раздавал пасы за спины защитникам, а Гнабри, Сане и Хавертц уже завершали сам или делали скидку на партнеров по сборной. Убедительная победа 3:0, но соперник все же был не самый сложный. Румыния же провела драматичный матч с македонцами. Подопечные Рэдоя уверенно вели 2:0, но за две минуты упустили это преимущество. Спас сын Хаджи точным ударом за 5 минут до конца встречи. Дома Румыния даст бой Германии, тем более у немцев есть проблема с обороной, так что здесь можно ждать мини-сенсацию.

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Андрей Санталов

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