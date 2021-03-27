Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Словакия
Мальта
02
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Ирландия
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Сербия
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Чехия
Бельгия
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
20
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
22
Хоккей. НХЛ
28.03
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
28.03
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
28.03
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Хорватия
Кипр
10
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Беларусь
Эстония
42
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Норвегия
Турция
03
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Нидерланды
Латвия
20
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
32
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
21
Хоккей. НХЛ
28.03
Даллас Старз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
28.03
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
28.03
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
28.03
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Россия
Словения
21
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Черногория
Гибралтар
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
ОТ
21
Футбол. Первый дивизион
28.03
Томь
Торпедо М
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
21:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Главное испытание для молодежки: прогноз на матч Россия — Франция

Это надо видеть.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Melbet2. Winline3. 1хСтавка / 1хБет4. Фонбет5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

Российской молодежке удался идеальный старт на чемпионате Европы. Сборная разгромила Исландию 4:1, причем решила вопрос уже в первом тайме, забив три гола. Главный тренер рискнул, выпустив в основе динамовца Захаряна, и не прогадал. Восходящая звезда РПЛ сначала заработала пенальти, а затем довела счет до разгромного. Так, 17-летний Захарян стал самым молодым бомбардиром в истории финальных турниров Евро. Хороши были и Чалов с Макаровым, классным голом отметился защитник Тикнизян. Сборная Галактионова действует разнообразно: подачи с флангов, рывки в штрафную, стеночки и забегания — тактике здесь уделяется большое внимание.

А вот для сборной Франции первый матч на Евро не сложился. «Синие» являются одними из фаворитов турнира, это громкая по именам команда, но Дании они в 1-м туре проиграли 0:1. Тут есть один из сильнейших защитников Европы Кунде, есть Камавинга, уже забивавший за взрослую сборную Франции, есть Гендузи, но имена победу не гарантируют. Датчане сыграли жестко, но фолили при этом реже французов. Мячом чаще владели «синие», но плотная оборона Дании не позволяла создавать опасные моменты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ситуации в группе сложная, французам теперь вообще нельзя терять очки, сборную России, по идее, устроит и ничья. Для всей нашей молодежки это будет суровый тест, особенно для пары центральных защитников Евгеньев — Дивеев. С исландцами динамовец в одной из атак упустил форварда. В целом, у команды Галактионова хороший атакующий потенциал, и удивить французов она может. Поставить на то, что сборная России не проиграет в БК «Марафон» можно за 1,81.

Еще один интересный вариант здесь — тотал желтых карточек больше 4,5 за 2,1 в БК 1Х Ставка. Матч важный, практически решающий, борьбы и столкновений будет много. В 4 последних играх российской молодежки эта ставка проходила. И это при том, что две встречи были товарищеские. В России есть такие дриблеры, как Захарян и Макаров, умеют обыгрывать один в один и французы. Фолы на таких игроках часто наказываются желтыми карточками. Да и вообще для молодежных сборных матчи с обилием желтых карточек — это не редкость. Эмоции, нервы игроков — судьям есть с чем поработать.

Андрей Санталов

Дзюба в одиночку смял Словению и приблизился к Кержакову
«Локомотив» обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
Футбольный клуб «Тамбов» скоро прекратит существование
Семененко и Коляда вернули Россию в топ фигурки у мужчин
Россиянин провалил первую в карьере квалификацию Формулы-1
Тренер сборной Словении: Дзюба такого не прощает
Сборная Хорватии обыграла команду Кипра в квалификации ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь