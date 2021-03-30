Игра, в которой стоит ждать разгрома: прогноз на матч Бельгия — Беларусь

Бельгия взяла 4 очка в первых двух турах квалификации к ЧМ-2022. Вслед за уверенной победой над Уэльсом последовала тяжелая ничья с Чехией. Возможно, «красным дьяволам» не хватило Торгана Азара и Менье. Эти игроки поучаствовали в двух голах валлийцам, а вот в Прагу поехать не смогли из-за карантинных ограничений. Де Брюйне и Лукаку были хороши в обеих мартовских встречах, но с чехами их усилий было недостаточно. Есть вопросы по защите, трио в центре Алдервейрелд — Денайер — Вертонген не выглядит достаточно надежным. Так, Чехия вполне могла забить больше одного мяча. Беларусь начала отборочный цикл матчем с ослабленной Эстонией (больше 10 игроков оказались на карантине еще перед 1-м туром). Но даже в таких условиях белорусам пришлось дважды отыгрываться. Решить исход встречи в свою пользу получилось после того, как соперник остался вдесятером — 4:2. Так получается, что в последние два года белорусская сборная обыгрывала только страны бывшего СССР: Эстонию, Литву, Казахстан. С командами даже среднего уровня — типа Албании — ей уже бороться сложно.

После осечки в Праге от Бельгии ждут только победу, причем победу разгромную. Тренер Мартинес вряд ли будет рисковать, давая передышку де Брюйне и Лукаку, их можно будет поменять, когда результат будет сделан. В отборе к Евро-2020 бельгийцы в каждом домашнем матче забивали минимум три мяча. У белорусов в схожих гостевых матчах против Германии и Голландии были проблемы — два раза по 0:4. Проблем у хозяев поля тут возникнуть не должно, выбираем победу Бельгии с форой -3 за 2,04 в БК «Марафон».



Характер матча тоже можно предсказать достаточно уверенно. Бельгийцы будут атаковать и после того, как забьют. Будет много ударов по воротам Гутора, навесов в штрафную на Лукаку — все это приведет к угловым. В схожих по сценарию матчах команда Мартинеса обычно подавала больше 10 угловых, минимум (7) было только с Кипром. Это можно взять за отправную точку и поставить на индивидуальный тотал Бельгии по угловым больше 7. В БК 1Х Ставка на это дают коэффициент 1,63.



Андрей Санталов