Злой Роналду опасен вдвойне: прогноз на матч Люксембург — Португалия

Португалия не впечатлила в первых двух официальных матчах года. Роналду, Бруну и другие звезды не забили ни одного гола Азербайджану — выручил только автогол защитника. Затем португальцы позволили Сербии отыграться с 0:2. Да, в конце матча не засчитали гол Роналду, но и ситуация была непростая, а видеоарбитра в квалификации ЧМ нет. Сам Криштиану дико разозлился, даже выбросил капитанскую повязку, так что сегодня чемпионы Европы должны выйти с дополнительной мотивацией.



Люксембург пять лет назад был 130-м в рейтинге ФИФА, но в последние годы прибавил и входит в сотню лучших сборных мира. В прошлой Лиге наций команда опередила Азербайджан и Кипр и обыграла разок победителя группы Черногорию. Прогресс виден и сейчас. В первом же отборочном матче игроки из одной из самых маленьких стран Европы одолели в гостях Ирландию. Тут есть знакомый нам по «Уфе» Тилль, есть Жерсон из киевского «Динамо», он как раз и забил ирландцам дальним ударом. Интересно, что Люксембург, как, например, и Мальта, не стесняется разыгрывать мяч от ворот через короткий пас.