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14:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Злой Роналду опасен вдвойне: прогноз на матч Люксембург — Португалия

Разбираем матч квалификации ЧМ-2022.

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Источник: Reuters

Португалия не впечатлила в первых двух официальных матчах года. Роналду, Бруну и другие звезды не забили ни одного гола Азербайджану — выручил только автогол защитника. Затем португальцы позволили Сербии отыграться с 0:2. Да, в конце матча не засчитали гол Роналду, но и ситуация была непростая, а видеоарбитра в квалификации ЧМ нет. Сам Криштиану дико разозлился, даже выбросил капитанскую повязку, так что сегодня чемпионы Европы должны выйти с дополнительной мотивацией.

Люксембург пять лет назад был 130-м в рейтинге ФИФА, но в последние годы прибавил и входит в сотню лучших сборных мира. В прошлой Лиге наций команда опередила Азербайджан и Кипр и обыграла разок победителя группы Черногорию. Прогресс виден и сейчас. В первом же отборочном матче игроки из одной из самых маленьких стран Европы одолели в гостях Ирландию. Тут есть знакомый нам по «Уфе» Тилль, есть Жерсон из киевского «Динамо», он как раз и забил ирландцам дальним ударом. Интересно, что Люксембург, как, например, и Мальта, не стесняется разыгрывать мяч от ворот через короткий пас.

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4 очка после 2 матчей — это, конечно, не то, на что рассчитывали португальцы. Так что в последнем матче этой серии они всерьез будут нацелены только на победу. Роналду еще не забивал, а всем известно, как он следит за своей статистикой. Нет голов и от Феликса, здесь тоже можно ждать прорыва. В БК BetBoom победу Португалии с форой -2 можно взять за 1,7. В отборе на Евро-2020 португальцы дважды обыгрывали Люксембург — 2:0 и 3:0.

Отдельно за высокий коэффициент можно рискнуть на дубль Роналду. БК «Бетсити» на это событие дает 2,95. Криштиану забивал по голу в обоих матчах с Люксембургом в 2019-м. А той же Литве, к примеру, форвард «Ювентуса» отгрузил 7 мячей в двух встречах, так что прибивать такие сборные, Роналду любит, и на одном голе он не успокаивается.

Андрей Санталов

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