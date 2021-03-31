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12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставим на фаворита: прогноз на матч Англия — Польша

Дуэли Кейн — Левандовски, увы, не будет.

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В матче с Албанией в отличие от игры с Сан-Марино англичане вышли основой, компанию Кейну в атаке составили Стерлинг и ярко играющий в этом сезоне Маунт. Эта тройка и организовала второй гол, который окончательно успокоил игру. В первом же голе Кейна стоит отметить классный навес слева от Шоу, защитник «Ман Юнайтед» тоже здорово прибавил за последний год. 6 очков в 6 матчах — абсолютно нормальный показатель для команды Саутгейта, Англия обычно без проблем проходит квалификационную стадию. Перед Евро-2016 она вообще выиграла все 10 матчей в группе.

Польша — главный претендент на второе место в группе I. В этом году сборная сменила тренера, первый матч при португальце Соузе получился веселым. Поляки отыгрались с 0:2 в гостях у Венгрии, матч в итоге завершился 3:3. Обыграть Андорру получилось благодаря дублю Левандовского, всего у форварда «Баварии» три мяча в первых двух турах отбора к ЧМ-2022. Но уже известно, что сегодня Роберт не сыграет из-за травмы колена — огромная потеря для сборной Польши.

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На место форварда в старте поляков теперь претендуют Милик и Пионтек. На счету последнего уже есть один мяч в этой кампании, так что, возможно, именно форварду «Герты» отдаст предпочтение Соуза. Положительный тест на корону у Крыховяка не подтвердился, так что игрок «Локомотива» прилетел в Лондон и должен выйти с первых минут. По именам сборная Польши выглядит неплохо, на воротах Шченсны из «Ювентуса», в защите есть опытный Глик, в атаке Зелиньски из «Наполи». Но против англичан без Левандовского шансов у них мало. Разгром здесь тоже маловероятен, поэтому выбираем победу Англии и тотал меньше 3,5 за 1,9 в БК «Марафон».

Если посмотреть статистику, то бросается в глаза количество фолов у этих сборных. Англия часто проигрывает по этому показателю. А вот Польша стабильно фолит больше в матчах с топовыми соперниками (20:13 с Нидерландами, 14:9 с Италией в 2020-м). А тут еще новый тренер с требованиями играть интенсивно на пределе возможностей. Мало сомнений, что поляки сегодня постараются навязать борьбу, раз они уступают в мастерстве. Поэтому можно взять еще такой вариант: победа Польши по фолам с форой -1,5 за 1,7 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

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