«Лейпциг» остановит «Баварию», Карпин снова обыграет «Спартак», а Суарес добудет 3 очка для «Атлетико»
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На кону — 5 миллионов.
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«Рубин» — «Сочи»
Прогноз: «Сочи» победит за 3.06.
«Рубин» ярко начал 2021 год, обыграл «Спартак» и «Зенит», разгромил «Уфу», но перед самым перерывом в чемпионате оступился с
«РБ Лейпциг» — «Бавария»
Прогноз: ничья за 3.66.
Травма Левандовского может серьезно поменять расклад сил в бундеслиге. «РБ Лейпциг» отстает от «Баварии» всего на 4 очка и может воспользоваться проблемами чемпиона Германии, которому еще предстоят сложные матчи с «ПСЖ» в ЛЧ. Да, у мюнхенцев все еще есть Гнабри, Сане и гениальный в подыгрыше Мюллер, однако почти половину голов
«Арсенал» — «Ливерпуль»
Прогноз: ничья за 3.48.
«Ливерпуль» получил почти трехнедельную передышку в марте — самую большую в этом сезоне. Игроки наконец получили возможность восстановить свои силы. Правда, часть лидеров, конечно, уехала играть за сборные. Но как минимум бразильцы Алиссон, Фабиньо и Фирмино остались в Англии, как и Трент, которого в этот раз не вызвал Саутгейт. Мерсисайдцы продолжают биться за топ-4 АПЛ (минус 5 очков от «Челси») и за ЛЧ — 6 апреля их уже ждет битва с «Реалом». Артета продолжает строить команду, не давая поблажек звездам, так, он спокойно отстранил Обамеянга от дерби с «Тоттенхэмом». «Канонирам»
«Ростов» — «Спартак»
Прогноз: «Ростов» победит за 3.74.
Для Карпина матчи против «Спартака» — всегда принципиальные, и команда здесь своего тренера поддерживает: с 2018-го в РПЛ «Ростов» победил
«Севилья» — «Атлетико»
Прогноз: «Атлетико» победит и тотал меньше 2,5 за 4.35.
«Атлетико» сдал в последние два месяца и подарил надежду «Барселоне» и «Реалу». Теперь уже казалось бы гарантированное чемпионство совсем не гарантировано. Суарес стал реже забивать, Феликс вообще потерялся, у талантливого португальца только два мяча в этом году. Отсюда проблемы с набором очков в последнее время. «Севилья» тоже на спаде. В
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Андрей Санталов