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11:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Лейпциг» остановит «Баварию», Карпин снова обыграет «Спартак», а Суарес добудет 3 очка для «Атлетико»

На кону — 5 миллионов.

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Источник: РИА "Новости"

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«Рубин» — «Сочи»

Прогноз: «Сочи» победит за 3.06.

«Рубин» ярко начал 2021 год, обыграл «Спартак» и «Зенит», разгромил «Уфу», но перед самым перерывом в чемпионате оступился с командой-открытием этого сезона «Химками» (1:3). Казанцы входят в группу претендентов на третье место, хотя перед началом чемпионата в такое совсем не верилось. «Сочи» тоже выступает мощнее, чем ожидали от клуба, боровшегося за выживание год назад. Но Заболотный забивает, Нобоа раздает пасы (и тоже много забивает), защита в порядке — по пропущенным южане входят в топ-4 РПЛ. У «Рубина» больше половины основы уезжало в сборные, Слуцкому будет сложно привести всех игроков к одному знаменателю. У «Сочи» таких сборников гораздо меньше. В таких условиях шансов у команды Федотова больше.

«РБ Лейпциг» — «Бавария»

Прогноз: ничья за 3.66.

Травма Левандовского может серьезно поменять расклад сил в бундеслиге. «РБ Лейпциг» отстает от «Баварии» всего на 4 очка и может воспользоваться проблемами чемпиона Германии, которому еще предстоят сложные матчи с «ПСЖ» в ЛЧ. Да, у мюнхенцев все еще есть Гнабри, Сане и гениальный в подыгрыше Мюллер, однако почти половину голов все-таки забивал именно Левандовски. А теперь поляк выбыл на месяц. «Лейпциг» всего один раз выиграл у «Баварии», однако 4 последние встречи в бундеслиге завершились вничью. Показать цельный футбол сразу после матчей сборных мало кому удается, так что ничья здесь — логичный исход.

«Арсенал» — «Ливерпуль»

Прогноз: ничья за 3.48.

«Ливерпуль» получил почти трехнедельную передышку в марте — самую большую в этом сезоне. Игроки наконец получили возможность восстановить свои силы. Правда, часть лидеров, конечно, уехала играть за сборные. Но как минимум бразильцы Алиссон, Фабиньо и Фирмино остались в Англии, как и Трент, которого в этот раз не вызвал Саутгейт. Мерсисайдцы продолжают биться за топ-4 АПЛ (минус 5 очков от «Челси») и за ЛЧ — 6 апреля их уже ждет битва с «Реалом». Артета продолжает строить команду, не давая поблажек звездам, так, он спокойно отстранил Обамеянга от дерби с «Тоттенхэмом». «Канонирам» по-прежнему не хватает стабильности, после победы над «шпорами» они могут позволить себе расслабиться и пропустить три мяча от «Вест Хэма» уже в первом тайме, а потом героически отыграться. Обе команды не в оптимальной форме, обеим будет сложно рассчитывать на победу в этой встрече.

«Ростов» — «Спартак»

Прогноз: «Ростов» победит за 3.74.

Для Карпина матчи против «Спартака» — всегда принципиальные, и команда здесь своего тренера поддерживает: с 2018-го в РПЛ «Ростов» победил красно-белых 4 раза, а проиграл только однажды. Больших турнирных задач перед ростовчанами не стоит, но вставить палки в колеса сопернику, ведущему погоню за «Зенитом», они могут. У Тедеско к тому же большие вопросы по составу в этом туре. Часть игроков была в сборных, включая основного вратаря Максименко. А Зобнин, Крал и Мозес тренировались по индивидуальной программе. «Спартак» в этом году силен за счет прессинга, здесь же эту тактику вряд ли можно будет применить: все игроки будут в разных кондициях.

«Севилья» — «Атлетико»

Прогноз: «Атлетико» победит и тотал меньше 2,5 за 4.35.

«Атлетико» сдал в последние два месяца и подарил надежду «Барселоне» и «Реалу». Теперь уже казалось бы гарантированное чемпионство совсем не гарантировано. Суарес стал реже забивать, Феликс вообще потерялся, у талантливого португальца только два мяча в этом году. Отсюда проблемы с набором очков в последнее время. «Севилья» тоже на спаде. В январе-феврале команда выиграла 9 матчей подряд во всех турнирах. Но затем последовательно вылетела из Кубка Испании от «Барселоны» и Лиги чемпионов от «Боруссии» Дортмунд. Так, кубковая команда осталась без трофеев в этом сезоне. При этом как минимум 4-е место в Ла Лиге севильцам гарантировано. Сложный для прогноза матч, предположим, что отдохнувший Суарес добудет победу мадридцам, им три очка сейчас нужнее.

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Андрей Санталов

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