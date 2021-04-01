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17:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Тухель продолжит побеждать: прогноз на матч «Челси» — «Вест Бромвич»

Переключаемся на АПЛ.

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Источник: Reuters

Тухель превратил «Челси» в машину, которая не замечает никого на своем пути. «Синие» отзащищались на ноль в последних 7 матчах, а 1−2 голов им хватает для победы. Лондонцы, конечно, хотели бы забивать больше, но Жиру нестабилен, Вернер мажет даже из самых верных моментов (в сборной его преследует та же беда). А Абрахам тоже не похож на себя образца прошлого сезона. Но и в таких условиях Тухель вернул «Челси» в топ-4 (c 9-го места!), вышел в ¼ финала ЛЧ, и это еще не потолок для команды.

«Вест Бромвичу» после чемпионшипа тяжело в премьер-лиге. Команде еще перед сезоном пророчили вылет из АПЛ, и эти прогнозы сбываются. В декабре Билича сменил Эллардайс, но и этот тренер, известный кризисный менеджер, не может вытащить «мешков» с 19-го места. Всего три победы в 29 турах, «ВБА» забивает меньше гола за матч, а пропускает в среднем два. С такой статистикой «Альбион» обречен, пусть теоретические шансы у него еще остаются. В первом круге «Вест Бром» отнял очки у «Челси» (3:3), но обе команды тогда были другими.

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После перерыва на сборные Тухелю важно будет объединить команду, вывести всех на один уровень. На следующей неделе «синих» ждет важный четвертьфинал с «Порту». Чтобы подготовиться к нему, такой соперник, как «Вест Бромвич», идеален. «Челси» по традиции возьмет мяч под контроль и засушит игру. Много тратить сил перед ЛЧ хозяева не будут, стандартная победа в 1−2 мяча — самый ожидаемый исход. БК «Бетсити» на победу «Челси» и тотал меньше 3,5 дает коэффициент 1,81.

На этой неделе мы уже видели немало сенсаций на уровне сборных, первый тур в чемпионатах после международного перерыва тоже коварен. На случай, если «Челси» не сумеет вскрыть автобус «Вест Бромвича», можно просто взять тотал по голам меньше. В БК BetBoom на тотал меньше 2.5 предлагают 1.67. Эта ставка сыграла во всех 10 последних матчах «Челси».

Андрей Санталов

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