Тухель продолжит побеждать: прогноз на матч «Челси» — «Вест Бромвич»
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Тухель превратил «Челси» в машину, которая не замечает никого на своем пути. «Синие» отзащищались на ноль в последних 7 матчах, а 1−2 голов им хватает для победы. Лондонцы, конечно, хотели бы забивать больше, но Жиру нестабилен, Вернер мажет даже из самых верных моментов (в сборной его преследует та же беда). А Абрахам тоже не похож на себя образца прошлого сезона. Но и в таких условиях Тухель вернул «Челси» в топ-4 (c 9-го места!), вышел в ¼ финала ЛЧ, и это еще не потолок для команды.
«Вест Бромвичу» после чемпионшипа тяжело в
После перерыва на сборные Тухелю важно будет объединить команду, вывести всех на один уровень. На следующей неделе «синих» ждет важный четвертьфинал с «Порту». Чтобы подготовиться к нему, такой соперник, как «Вест Бромвич», идеален. «Челси» по традиции возьмет мяч под контроль и засушит игру. Много тратить сил перед ЛЧ хозяева не будут, стандартная победа в 1−2 мяча — самый ожидаемый исход. БК «Бетсити» на победу «Челси» и тотал меньше 3,5 дает коэффициент 1,81.
На этой неделе мы уже видели немало сенсаций на уровне сборных, первый тур в чемпионатах после международного перерыва тоже коварен. На случай, если «Челси» не сумеет вскрыть автобус «Вест Бромвича», можно просто взять тотал по голам меньше. В БК BetBoom на тотал меньше 2.5 предлагают 1.67. Эта ставка сыграла во всех 10 последних матчах «Челси».
Андрей Санталов