Тухель продолжит побеждать: прогноз на матч «Челси» — «Вест Бромвич»

Тухель превратил «Челси» в машину, которая не замечает никого на своем пути. «Синие» отзащищались на ноль в последних 7 матчах, а 1−2 голов им хватает для победы. Лондонцы, конечно, хотели бы забивать больше, но Жиру нестабилен, Вернер мажет даже из самых верных моментов (в сборной его преследует та же беда). А Абрахам тоже не похож на себя образца прошлого сезона. Но и в таких условиях Тухель вернул «Челси» в топ-4 (c 9-го места!), вышел в ¼ финала ЛЧ, и это еще не потолок для команды.



«Вест Бромвичу» после чемпионшипа тяжело в премьер-лиге. Команде еще перед сезоном пророчили вылет из АПЛ, и эти прогнозы сбываются. В декабре Билича сменил Эллардайс, но и этот тренер, известный кризисный менеджер, не может вытащить «мешков» с 19-го места. Всего три победы в 29 турах, «ВБА» забивает меньше гола за матч, а пропускает в среднем два. С такой статистикой «Альбион» обречен, пусть теоретические шансы у него еще остаются. В первом круге «Вест Бром» отнял очки у «Челси» (3:3), но обе команды тогда были другими.