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17:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Уфа» удивит «Динамо», 6 голов в Краснодаре и разгром от «Локомотива»: ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше

Угадываем необычные исходы.

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«Ротор» — «Локомотив»

Прогноз: мультисчет 0:4, 0:5, 0:6 — коэффициент 24.

После разгрома от «Ростова» волгоградский клуб попробовал последнее спасительное средство: сменил тренера за 7 туров до конца чемпионата. Однако выбор руководителей «Ротора» достаточно странный. Они взяли 56-летнего Батуренко без опыта работы главным тренером. Он известен как помощник Семина в «Локомотиве», сразу разобраться в такой кризисной ситуации Батуренко будет непросто. Спасти «Ротор» здесь может только чудо, ведь впереди их ждут 4 матча с топ-клубами подряд. «Локомотив» стал лучшей командой марта, выиграв все 4 матча. Постепенно возвращаются травмированные, хорошо смотрятся Жемалетдинов, Камано — теперь у Николича есть выбор по составу. «Ростов» недавно выиграл у «Ротора» 4:0, и «Локомотив», конечно, может повторить такой результат, а то превзойти его. Мультиставка на три счета поможет перекрыть и такие варианты.

«Рубин» — «Сочи»

Прогноз: «Сочи» победит со счетом 2:1 — коэффициент 12.

«Рубин» при Слуцком стал одной из самых интересных команд РПЛ. Есть дриблер Хвича, забивший недавно Испании, есть Макаров, который может и накрутить и забить дальним ударом. Деспотович — классический центрфорвард, который редко упускает свои моменты. Наконец в Казани снова заиграл в футбол Шатов. «Рубин» уже наделал шума в этом сезоне, а в следующем планирует пошуметь еще громче. «Сочи» же уже сейчас рвется в еврокубки. Клуб Ротенберга стабильно держится в районе 4-го места весь чемпионат и может воспользоваться кризисом более именитых команд. В первом круге сочинцы вырвали победу благодаря двум стандартам Нобоа, сейчас у команды Федотова тоже хорошие шансы огорчить Слуцкого.

«Краснодар» — «Ахмат»

Прогноз: тотал больше 5,5 — коэффициент 10.

Сезон для «Краснодара» провален, окончательно это стало понятно после домашнего поражения от «Динамо» 2:3. Теперь с 10-го места «быкам» никак не запрыгнуть в еврокубки, надо уже думать о следующем сезоне. В клубе беда с защитниками: многие травмированы, а те, что есть, грубо ошибаются. Есть вопросы и по Мусаеву. «Ахмат» находится в похожей ситуации, команда провалилась в первых матчах 2021-го. С «Арсеналом» грозненцы прервали серию из 8 игр без побед в РПЛ. У команды Талалаева главная головная боль — это форварды. С Тулой наконец сработало нападение — первый гол в этом году забил Ильин. Матчи в Краснодаре часто получаются голевыми — игра с «Динамо» лишний раз это подтвердила. Ждем яркого зрелища и здесь.

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«Динамо» — «Уфа»

Прогноз: «Уфа» победит со счетом 1:0 — коэффициент 12.

«Динамо» при Шварце интересно своей атакой. Немецкий тренер доверился молодым Грулеву, Захаряну и Тюкавину и не прогадал. Бело-голубые уже на 6-м месте и всерьез претендуют на медали. Однако молодости, как известно, свойственна не стабильность, к тому же динамовская молодежь в расстроенных чувствах вернулась с Евро, где без шансов проиграла Франции и Дании. «Уфа» же целенаправленно готовилась к этой встрече. Времени, чтобы выбраться с 15-го места у Рахимова все меньше, так что ему надо цепляться за очки в каждом матче. Уфимцы хорошо выглядели с «Локомотивом», после перерыва они должны еще прибавить. Ждем здесь сенсацию.

«Урал» — «Арсенал» Тула

Прогноз: «Урал» победит и тотал больше 2,5, при этом в 1-м тайме будет ничья — коэффициент 14.

«Арсенал» — худшая гостевая команда этого сезона в РПЛ: 1 ничья и 11 поражений! Даже «Тамбов набрал на выезде на 4 очка больше. Туляки, казалось, ожили после домашней победы над ЦСКА, но затем без вариантов уступили в гостях «Ахмату». На этом фоне пошли слухи, что летом в Туле сменится руководство и, соответственно, тренерский штаб. А «Урал» как раз хорош дома: всего два поражения в 11 матчах. Екатеринбуржцам надо исправляться за недавний разгром от «Спартака». Заодно можно будет окончательно отдалиться от зоны стыковых матчей. Как и в домашней встрече с «Ротором», хозяева могут потратить тайм на раскачку, но после перерыва должны дожать соперника.

«Тамбов» — ЦСКА

Прогноз: счет первого тайма 1:1 — коэффициент 10.

ЦСКА все-таки уволил Гончаренко, но на замену взял неопытного Олича. Очень интересно будет посмотреть, чем закончится этот эксперимент, пока ясно одно: дебют у легенды армейцев будет максимально комфортным. «Тамбов» сейчас не в состоянии отнять очки у любой команды РПЛ, не говоря уже о ЦСКА. Единственный шанс «волков» — удивить соперника в первом тайме. До определенной степени команде Первушина это удавалось с «Динамо», «Краснодаром» и «Сочи». Там «Тамбов» уступил всего 0:1 в первых таймах, и моменты забить у его игроков были. У ЦСКА, как и у «Динамо», было много футболистов на молодежном Евро, в начале встречи это может сказаться.

«Ростов» — «Спартак»

Прогноз: тотал 1-го тайма больше 1,5, и «Ростов» в нем победит — коэффициент 12.

«Спартак» воспрял после двух неудач в феврале, 6:1 с «Краснодаром», 5:1 с «Уралом» — красно-белые стали главными конкурентами «Зенита». Соболев почти не играл за отборе к ЧМ-2022, сил у Александра должно быть много. Ларссон, Промес и Понсе в сборные не вызывались, так что за атаку «Спартака» можно не волноваться. Есть вопросы по защите и вратарю: Максименко только что провел три игры за молодежку, Маслов и Джикия вернулись после поражений. «Ростов» как раз этими проблемами может воспользоваться. Команда Карпина обычно удачно играет против «Спартака», а тут еще есть шанс притормозить москвичей в чемпионской гонке. При своих болельщиках «Ростов» может удивить соперника уже в первом тайме.

Скачав приложение Winline и зарегистрировавшись, вы получите фрибет в размере 1000 рублей, который вы можете поставить на любое событие. Если ставка в размере 1 000 рублей на победу «Ростова» в 1-м тайме при тотале больше 1,5 сыграет, то выигрыш составит 12 000 рублей.

«Зенит» — «Химки»

Прогноз: «Зенит» победит со счетом 3:1 — коэффициент 11.

Встреча двух лучших команд РПЛ за последние 15 туров. Да-да, «Химки» при Черевченко даже обогнали «Зенит», набрав 32 очка, у питерцев на одно меньше. Подмосковному клубу где-то везет, но и работа тренера чувствуется. «Химки» теперь пропускают меньше мяча за матч (а когда-то получали 7 от «Краснодара»), а голов Мирзова и Кухарчука обычно хватает для побед. Впрочем, у «Зенита» свои задачи, отрыв от «Спартака» небольшой, и терять очки нельзя. Дзюба здорово сыграл в двух матчах за сборную, видно, что форвард мотивирован после критики в свой адрес. Вернулся Малком после травмы, теперь команде Семака будет проще вскрывать оборону соперников. Последнее поражение «Химкам» в премьер-лиге нанес «Зенит», было это еще 1 ноября. Будет символично, если сейчас снова победят питерцы.

Андрей Санталов

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