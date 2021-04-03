Ставка против фаворита: прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Сити»
Встреча дня в АПЛ.
Встреча дня в АПЛ.
«Манчестер Сити» готовится к решающему отрезку сезона. Впереди четвертьфинал с Дортмундом в Лиге чемпионов, полуфинал с «Челси» в Кубке Англии и финал с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги. В чемпионате запас перед преследователями больше 10 очков, так что Гвардиола может спокойно готовить команду ко всем важным матчам. «Ман Сити» объявил об уходе Агуэро после 10 лет в клубе, аргентинец наверняка хочет ударно провести оставшиеся матчи в АПЛ.
«Лестер» тоже был хорош в марте, команда Роджерса
В первом круге «Лестер» сенсационно разгромил «Ман Сити» 5:2, в том матче игроки «горожан» три раза сфолили в своей штрафной и получили три гола с пенальти. Сейчас «лисы» тоже могут огорчить Гвардиолу, Роджерс хорошо знает, как готовится к «Ман Сити». К тому же лидер АПЛ может уже держать в голове предстоящий матч с «Боруссией». Плюс игроки в разном состоянии вернулись из сборных. В общем, есть много факторов за
Также от этой игры по традиции ждут голов, но матч ранний, и игрокам не так просто будет сразу в него включиться. В очных встречах этих команда тотал меньше встречается через раз, кроме того, он проходил в трех последних матчах «Ман Сити». В БК Olimp.bet на тотал меньше 2,5 голов можно поставить с коэффициентом 2,04.
Андрей Санталов