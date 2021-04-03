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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка против фаворита: прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Сити»

Встреча дня в АПЛ.

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Источник: Reuters

«Манчестер Сити» готовится к решающему отрезку сезона. Впереди четвертьфинал с Дортмундом в Лиге чемпионов, полуфинал с «Челси» в Кубке Англии и финал с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги. В чемпионате запас перед преследователями больше 10 очков, так что Гвардиола может спокойно готовить команду ко всем важным матчам. «Ман Сити» объявил об уходе Агуэро после 10 лет в клубе, аргентинец наверняка хочет ударно провести оставшиеся матчи в АПЛ.

«Лестер» тоже был хорош в марте, команда Роджерса по-прежнему держится в тройке лучших в АПЛ, а недавно еще и выбила «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии. «Лисы» традиционно будут рассчитывать на игру вторым номером, Варди любит убегать в контратаки. В последнее время раззабивался также Ихеаначо, у нигерийца 7 голов в 4 мартовских матчах. Вернулся после травмы бедра Мэддисон, восстановился защитник Перейра. В основе будет не хватать только Барнса.

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Футбол

Англия 2020/2021
Тур 30, 3.04.2021, 19:30

Лестер-Манчестер Сити-

В первом круге «Лестер» сенсационно разгромил «Ман Сити» 5:2, в том матче игроки «горожан» три раза сфолили в своей штрафной и получили три гола с пенальти. Сейчас «лисы» тоже могут огорчить Гвардиолу, Роджерс хорошо знает, как готовится к «Ман Сити». К тому же лидер АПЛ может уже держать в голове предстоящий матч с «Боруссией». Плюс игроки в разном состоянии вернулись из сборных. В общем, есть много факторов за мини-сенсацию. С подстраховкой можно взять так: «Лестер» победит с форой +1 за 1,82 в БК «Марафон».

Также от этой игры по традиции ждут голов, но матч ранний, и игрокам не так просто будет сразу в него включиться. В очных встречах этих команда тотал меньше встречается через раз, кроме того, он проходил в трех последних матчах «Ман Сити». В БК Olimp.bet на тотал меньше 2,5 голов можно поставить с коэффициентом 2,04.

Андрей Санталов

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