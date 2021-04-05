Месси в погоне за «Атлетико»: прогноз на матч «Барселона» — «Ваьлядолид»

«Барселона» последней из топ-клубов играет в туре, на этот матч сине-гранатовые выйдут, зная о поражении «Атлетико». Сейчас каталонцы отстают от лидера Ла Лиги на 4 очка, так что никакая дополнительная мотивация на эту игру уже не нужна. При Кумане у «Барселоны» были проблемы с игрой по ходу сезона, но в последнее время их все меньше, отсюда и хорошие результаты в чемпионате. Последний раз в Ла Лиге «Барса» проигрывала 5 декабря, после этого — 15 побед и три ничьих. «Барселона» больше всех забивает в чемпионате — 67 голов, у «Атлетико» и «Реала» по 51. Месси — по-прежнему лучший бомбардир в Испании, в этом сезоне у него 23 гола и 8 передач в 26 матчах. Особенно здорово Лео прибавил после рождественского мини-отпуска в Аргентине: 16 голов в 12 матчах. «Барселона» остается самой контролирующей командой в Ла Лиге, ее процент владения мячом — 65,1. При этом с 3 центральными защитниками каталонцы стали менее уязвимы для контратак.

«Вальядолид» находится в группе команд, которые борются за выживание. В этом году у бело-фиолетовых всего две победы, но за счет ничьих они держатся на 16-м месте. Интересно, что пропускает «Вальядолид» при этом не так много — 1,36 гола за матч, это 11-е место в Ла Лиге. А вот в атаке есть проблема. Ставка на лучшего бомбардира чемпионата Австрии Вейсманна не сработала, а ведь израильтянин стал самой дорогой покупкой в истории «Вальядолида» (4 млн евро). Из грандов команда, которой владеет знаменитый бразилец Роналдо, дважды отнимала очки у «Севильи», а остальным проигрывала.



«Барселона» в первом круге разгромила «Вальядолид» 3:0, здесь тоже проблем возникнуть не должно. Месси отдыхал в этот перерыв на сборные, остальные тоже должны уже были успеть восстановиться. Скоро каталонцам играть против «Реала», так что здесь всем нужно будет проявить себя, чтобы сохранить (или побороться за) место в составе. Ставим на на разгром: победа «Барселоны» с форой -2,5 за 2,05 в БК «Марафон». Еще один вариант связан со статистикой по желтым карточкам. «Барса», как и «Реал» — самая дисциплинированная команда чемпионата. Поэтому тут еще можно взять победу «Вальядолида» по ЖК с форой -1 за 1,93 в БК «Бетсити».



Андрей Санталов