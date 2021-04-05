Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Химки
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Футбол. Зарубежный
20:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
10
Хоккей. НХЛ
4.04
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
30
Все события
Фоторепортажи
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
12:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси в погоне за «Атлетико»: прогноз на матч «Барселона» — «Ваьлядолид»

Гостей ждет разгром.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Melbet2. Winline3. 1хСтавка / 1хБет4. Фонбет5. Лига ставок
Источник: Reuters

«Барселона» последней из топ-клубов играет в туре, на этот матч сине-гранатовые выйдут, зная о поражении «Атлетико». Сейчас каталонцы отстают от лидера Ла Лиги на 4 очка, так что никакая дополнительная мотивация на эту игру уже не нужна. При Кумане у «Барселоны» были проблемы с игрой по ходу сезона, но в последнее время их все меньше, отсюда и хорошие результаты в чемпионате. Последний раз в Ла Лиге «Барса» проигрывала 5 декабря, после этого — 15 побед и три ничьих.

«Барселона» больше всех забивает в чемпионате — 67 голов, у «Атлетико» и «Реала» по 51. Месси — по-прежнему лучший бомбардир в Испании, в этом сезоне у него 23 гола и 8 передач в 26 матчах. Особенно здорово Лео прибавил после рождественского мини-отпуска в Аргентине: 16 голов в 12 матчах. «Барселона» остается самой контролирующей командой в Ла Лиге, ее процент владения мячом — 65,1. При этом с 3 центральными защитниками каталонцы стали менее уязвимы для контратак.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вальядолид» находится в группе команд, которые борются за выживание. В этом году у бело-фиолетовых всего две победы, но за счет ничьих они держатся на 16-м месте. Интересно, что пропускает «Вальядолид» при этом не так много — 1,36 гола за матч, это 11-е место в Ла Лиге. А вот в атаке есть проблема. Ставка на лучшего бомбардира чемпионата Австрии Вейсманна не сработала, а ведь израильтянин стал самой дорогой покупкой в истории «Вальядолида» (4 млн евро). Из грандов команда, которой владеет знаменитый бразилец Роналдо, дважды отнимала очки у «Севильи», а остальным проигрывала.

«Барселона» в первом круге разгромила «Вальядолид» 3:0, здесь тоже проблем возникнуть не должно. Месси отдыхал в этот перерыв на сборные, остальные тоже должны уже были успеть восстановиться. Скоро каталонцам играть против «Реала», так что здесь всем нужно будет проявить себя, чтобы сохранить (или побороться за) место в составе. Ставим на на разгром: победа «Барселоны» с форой -2,5 за 2,05 в БК «Марафон». Еще один вариант связан со статистикой по желтым карточкам. «Барса», как и «Реал» — самая дисциплинированная команда чемпионата. Поэтому тут еще можно взять победу «Вальядолида» по ЖК с форой -1 за 1,93 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

Интрига жива. «Спартак» сократил отставание от «Зенита» в РПЛ
Биатлонистка Подчуфарова: Не хочу тратить энергию на сплетни
Семак объяснил, почему «Зенит» не называет игроков с COVID-19
В России оценили переход Зайнутдинова из ЦСКА в большой клуб
Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
Клуб НХЛ «Вашингтон» отозвал из аренды игрока «Салавата Юлаева»
Игрок МЮ рискует пропустить остаток сезона из-за травмы колена
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь