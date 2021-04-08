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12:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Армейцы возьмут реванш в Туле: прогноз на матч «Арсенал» — ЦСКА

Олич идет за Кубком России.

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Источник: РИА "Новости"

Первый матч ЦСКА при Оличе получился достаточно странным. В соперниках был «Тамбов», что уже не обещало особой интриги. Однако армейцы привезли себе пенальти, и сразу оказались в роли догоняющей стороны. С игры забить в итоге не удалось ни Рондону, ни Чалову, но тут помогли три пенальти в ворота «Тамбова». Влашич даже не забил один, при счете 2:1 это большой роли уже не сыграло. При этом ЦСКА из-за травмы потерял защитника Магнуссона.

«Арсенал» после зимнего перерыва — абсолютно непредсказуемая команда. Туляки победили «Зенит» в Кубке и ЦСКА в чемпионате, зато проиграли, например, «Ахмату» и «Уралу». 4 поражения в 5 последних матчах объединяет одно — ноль забитых мячей. Даже пенальти, поставленный в игре с «Уралом», не помог отличиться. Проблему с реализацией моментов признает и тренер Парфенов, но что с этим делать, непонятно. В прошлом сезоне Луценко забил 15 голов, в этом только один.

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Чуть меньше месяца назад ЦСКА уступил в Туле 1:2. Сказались и тяжелое поле, и ранняя травма Фернандеса, и промахи Рондона — все сложилось неудачно для армейцев. Еще и игроки «Арсенала» вышли на этот матч, как на последний бой. Второй раз подряд хозяевам сложно будет так же настроиться, да и так ли нужен сейчас Туле Кубок, если в чемпионате команде грозит вылет? Ставим здесь на победу ЦСКА, БК «Лига Ставок» оценивает это событие коэффициентом 1,7.

Проблемы «Арсенала» в атаке связаны в том числе с точностью ударов. По попаданиям в створ туляки уступили во всех 5 последних матчах. Армейцы в этот раз не должны тянуть с решительными действиями, инициатива должна быть в их руках с первых минут. Будет больше атак — будет больше ударов, в том числе в створ. Второй вариант, заслуживающий внимания в этом матче — ЦСКА победит по ударам в створ с форой -1,5 за 1,7 в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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