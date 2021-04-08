Шанс спасти сезон для Артеты: прогноз на матч «Арсенал» — «Славия»

Лига Европы — единственный турнир, в котором «Арсенал» может хоть как-то отыграться за неудачи в остальных соревнованиях. В чемпионате Англии «канониры» на 10-м месте, и никакие еврокубки им не светят. А вот через ЛЕ еще можно пробиться в Лигу чемпионов. Для этого, правда, надо поменять отношение игроков к футболу. В субботу «Арсенал» был отшлепан «Ливерпулем», команда Артеты выглядела абсолютно беззубо и могла проиграть даже крупнее, чем 0:3.



Выход «Славии» в ¼ финала — сюрприз, который на самом деле довольно логичен. Чешский футбол на подъеме, его игроки все заметнее в АПЛ (например, в «Вест Хэме»), и пражская команда с тренером Трпишковски шумит в Европе уже не первый год. За последние два года у них есть победы над «Зенитом» и «Севильей», ничьи с «Барселоной» и «Интером». Уже в этом сезоне чехи уверенно вышли из группы в ЛЕ с «Байером» и «Ниццей» и победили в плей-офф «Лестер». Но главное — стиль команды Трпишковски. «Славия» не отсиживается в обороне, она прессингует, стремится владеть мячом и много бьет по воротам даже в матчах с более именитыми соперниками.