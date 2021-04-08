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17:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Шанс спасти сезон для Артеты: прогноз на матч «Арсенал» — «Славия»

Разбираем четвертьфинал Лиги Европы.

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Источник: Reuters

Лига Европы — единственный турнир, в котором «Арсенал» может хоть как-то отыграться за неудачи в остальных соревнованиях. В чемпионате Англии «канониры» на 10-м месте, и никакие еврокубки им не светят. А вот через ЛЕ еще можно пробиться в Лигу чемпионов. Для этого, правда, надо поменять отношение игроков к футболу. В субботу «Арсенал» был отшлепан «Ливерпулем», команда Артеты выглядела абсолютно беззубо и могла проиграть даже крупнее, чем 0:3.

Выход «Славии» в ¼ финала — сюрприз, который на самом деле довольно логичен. Чешский футбол на подъеме, его игроки все заметнее в АПЛ (например, в «Вест Хэме»), и пражская команда с тренером Трпишковски шумит в Европе уже не первый год. За последние два года у них есть победы над «Зенитом» и «Севильей», ничьи с «Барселоной» и «Интером». Уже в этом сезоне чехи уверенно вышли из группы в ЛЕ с «Байером» и «Ниццей» и победили в плей-офф «Лестер». Но главное — стиль команды Трпишковски. «Славия» не отсиживается в обороне, она прессингует, стремится владеть мячом и много бьет по воротам даже в матчах с более именитыми соперниками.

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Чемпион Чехии уверенно выглядит в еврокубках и то, что он прошел «Лестер», дает повод надеяться на сенсацию и здесь. Проход «Славии» в полуфинал оценивается в 3,8, и первый шаг к этому чешская команда может сделать уже сегодня. Но смущают травма основного вратаря Коларжа (ему въехали бутсой прямо в лицо) и расистский скандал в матче с «Рейнджерс», который может отвлечь игроков от футбола. А главное, «Арсеналу» отступать некуда. Если футболисты еще верят в Артету, то сегодня они должны выложиться по максимуму. Поэтому выбираем здесь победу хозяев с форой -1 за 1,8 в БК «Фонбет».

С еще одной ставкой все проще. Прессингующий стиль «Славии» вынуждает их прибегать к тактике мелкого фола в еврокубках. Чехи стабильно нарушают правила чаще соперников. Исключение — ответная игра с «Рейнджерс», где шотландцы грубили по максимуму. «Арсенал» же редко выигрывает по фолам, в недавнем матче с «Олимпиакосом» расклад по нарушениям был такой: 13:5 в пользу греков. Так что здесь спокойно берем «победу “Славии” по фолам» с форой -3 за 1,85 в БК «Бетсити». С «Лестером» такой вариант прошел в обоих матчах.

Андрей Санталов

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