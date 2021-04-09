«Барселона» победит в Эль Класико, Моуринью против Сульшера, а «Атлетико» снова потеряет очки

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«Штутгарт» — «Боруссия» Д



Прогноз: «Штутгарт» победит за 3.83.



«Боруссия» здорово выглядела против «Манчестер Сити» в первом четвертьфинале ЛЧ. Немецкая команда не позволяла создавать много опасных моментов у своих ворот и уступила только в самом конце матча — 1:2. Скоро ответная игра (и шансы еще есть!), так что найдутся ли силы и эмоции на встречу со «Штутгартом» в бундеслиге — большой вопрос. Швабы набрали ход в последнее время, выиграли 4 матча из 6. Провал случился только с «Баварией», где «Штутгарт» 80 минут играл в большинстве, но еще в первом тайме пропустил 4 мяча. У самой молодой команды бундеслиги есть свой бомбардир — австрийский гигант Калайджич, который забил 13 голов в 26 матчах. «Штутгарт» уже 6 матчей не проигрывает дома, а вот «Боруссия» в гостях набирает меньше 50% очков. Ждем мини-сенсацию.



«Реал» — «Барселона»



Прогноз: «Барселона» победит и тотал меньше 3,5 за 3.36.



«Реал» преподал урок «Ливерпулю», разобравшись с ним дома 3:1. Зидан снова придумал эффективный план, который сработал на сто процентов. Чемпион Испании сам прессинговал соперника, а атаки предпочитал строить через забросы на Винисиуса, так и были забиты два первых гола. Всего же у «Реала» 5 побед подряд и хорошие шансы на успех как в ЛЧ, так и в Ла Лиге. Но и «Барселона» отлично выглядит в этом году — по крайней мере в чемпионате. Да, каталонцы с трудом обыграли «Вальядолид», но такие победы при нелучшей игре характерны для чемпионских команд. Времени для отдыха у «Барсы» было больше, так что преимущество на ее стороне. Куман должен воспользоваться отсутствием сразу трех основных защитников у «Реала»: Рамоса, Варана и Карвахаля.



«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»



Прогноз: ничья за 3.37.



«Манчестер Юнайтед» по сути решил вопрос с выходом в полуфинал Лиги Европы, обыграв «Гранаду» на выезде 2:0. Первый гол был срисован под копирку у «Реала»: длинный заброс на Рэшфорда, выход один на один — и привет. В целом, «Ман Юнайтед» давно уже выглядит хорошо, но из-за травм и плотного графика у Сульшера не хватает игроков на все турниры, поэтому команда недавно вылетела из Кубка Англии. А вот дела у Моуринью в «Тоттенхэме» совсем плохи. Лишь одна победа в 4 матчах, Жозе критикует игроков публично — кажется, португальцу еще недолго осталось работать в этом клубе. Кейн стабильно забивает, но в защите «шпоры» играют невнимательно, поэтому нет и результатов. Здесь лондонцев может спасти только усталость соперника.



«Локомотив» — «Спартак»



Прогноз: «Спартак» победит и тотал больше 2,5 за 3.99.



Здесь команды тоже в неравных условиях. «Локомотив» в середине недели провел тяжелый матч с «Сочи» на Кубок. В примерно равной игре всё решило мастерство Смолова, забившего два красивых мяча. Вообще у «железнодорожников» убойная реализация этой весной, забивают практически все, кто должен: и Камано, и Лисакович, и даже Крыховяк. У Федора уже 4 гола в 4 матчах при том, что в трех из них он выходил на замену. «Спартак» же полноценно готовился к этому дерби. Для команды Тедеско отдых и восстановление между турами особенно важны, ведь футбол красно-белых сейчас строится на прессинге, давлении и выигранных подборах мяча. Такая игра дает результат, здесь «Спартак» тоже обязан забирать три очка.



«Бетис» — «Атлетико»



Прогноз: ничья за 3.09.



«Атлетико» совсем поплыл. Поражение от «Севильи» и победы конкурентов привели к тому, что «Барселона» теперь всего на расстоянии одного очка, а «Реал» отстает на три. А ведь в феврале отрыв составлял больше 10 баллов, и вопрос с чемпионством казался решенным. Кроме того, из-за травмы выбыл Суарес — лучший бомбардир команды. «Бетис» тоже будет без нескольких важных игроков (Борхи и Гуардадо), но Каналес в строю, а это один из самых опасных футболистов у севильцев. Команда Пеллегрини бьется за Лигу Европы, мотивация у нее будет. Голов тут, скорее всего, будет немного, и в фаворитов из Мадрида уже слабо верится.