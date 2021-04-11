Голы будут: анонс матча «Локомотив» — «Спартак»

Пять побед подряд в премьер-лиге этой весной подняли «Локомотив» на третье место в таблице, и для команды Николича это не предел. Впереди еще матч с «Тамбовом» (плюс 3 очка), так что путевка в Лигу чемпионов теперь не выглядит чем-то недостижимым. Николич здорово перестроил игру «Локо» на зимних сборах. Жемалетдинов раскрылся как плеймейкер, Камано стал играть нападающего и забивать, Лисакович проявил себя и в подыгрыше, и в завершении. А недавно полноценно вернулся и Смолов, у Федора уже 4 гола, в том числе дубль в четвертьфинале Кубка.
«Спартак» выиграл важный матч в Ростове — впервые с 2013 года. Этот успех стал четвертым подряд, что красноречиво говорит о позитивных переменах в «Спартаке». Тедеско теперь тоже по-другому строит тактику команды: меньше передач низом, лучше попроще выйти из обороны через заброс на Соболева, а там подбор, отскок и быстрая атака на ворота. Александр сам и же завершает атаки, с 12 голами он почти догнал Дзюбу и Азмуна в споре на лучшего бомбардира. Здорово помогает в нападении правый защитник Мозес, он регулярно накручивает своих оппонентов, отсюда два гола «Динамо» и «Ростову».
По составу «Локо» на сегодняшний матч есть вопросы. Точно не будет левого защитника Рыбуса (перебор карточек), кому-то из основы Николич может дать отдых или выпустить во втором тайме. Зе Луиш и Миранчук еще не играли в этом году, но их потеря на удивление оказалась незаметной для команды. В «Спартаке» под вопросом участие в игре Крала и Понсе, а также Жиго — защитник получил сотрясение мозга в Ростове. Игрок молодежки Маслов, скорее всего, сохранит место в старте несмотря на два автогола за месяц.
«Спартак» и «Локомотив» сейчас идут на 2-м и 3-м местах — поражение сегодня серьезно осложнит борьбу за медали и ЛЧ. При этом у красно-белых есть преимущество в виде недельной подготовки, хозяевам же придется играть после тяжелого выезда в Сочи в середине недели. Также эта встреча — еще и противостояние атаки «Спартака» и защиты «Локомотива». Команда Тедеско забила 16 голов в 4 (!) матчах, а «железнодорожники» пропустили только 2 мяча в 7 встречах в этом году. И у «Локо» тоже есть кому забивать, так что голы сегодня должны быть. БК Winline на тотал больше 2,5 предлагает коэффициент 2,14.