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18:24 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» снова остановит «Баварию», «Реал» и «Манчестер Сити» тоже пройдут дальше

Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.

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Источник: AFP 2020

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«ПСЖ» — «Бавария»

Прогноз: ничья за 4.01.

Первый матч прошел по сценарию «Баварии», вряд ли Почеттино хотел допустить 31 удар по своим воротам (в том числе 12 в створ!). Мюнхенцы наиграли минимум на 4 гола, но без Левандовского с реализацией у команды беда. Поляк уже тренируется, но ответную игру все-таки пропустит. У «ПСЖ» хороший гандикап, но стоит отметить, что дома команда Почеттино играет так себе. В чемпионате Франции парижане уступили «Монако», «Лиону» и «Лиллю» — всем конкурентам в борьбе за первое место. С «Барселоной» на «Парк де Пренс» тоже были мучения. «Баварии» снова придется раскрываться, чтобы забить, и Мбаппе с Неймаром этим воспользуются. При этом хозяевам хватит и ничьей для прохода дальше.

«Челси» — «Порту»

Прогноз: «Челси» победит и тотал меньше 2,5 за 4.00.

«Порту» очень неплохо смотрелся в первом матче, команда Тухеля мало что создала у чужих ворот. Но те моменты, которые были, становились стопроцентными из-за ошибок игроков «Порту». Маунт и Чилуэлл ими воспользовались, и 2:0 на выезде — практически гарантия прохода в полуфинал для англичан. Ответная игра также пройдет на нейтральном поле в Испании, нет сомнений, что лондонцы засушат игру так же, как они это сделали в ответке с «Атлетико» (2:0). У «Челси» 7 матчей на ноль в ЛЧ в этом сезоне и 15 в АПЛ. Если не учитывать коллапс с «Вест Бромвичем», где «синие» пропустили 5 мячей, забить им очень сложно.

«Боруссия» Д — «Манчестер Сити»

Прогноз: «Манчестер Сити» победит и тотал меньше 3,5 за 2.64.

«Боруссия» тоже оказала серьезное сопротивление фавориту этой пары. Прессинг «Манчестер Сити» толком не работал, в защите игроки «Дортмунда» тоже в основном хорошо работали. Как и «Порту», «Боруссию» подвели индивидуальные ошибки. В первом тайме голевую контратаку на свои ворота организовал Джан, а на 90-й минуте защитникам уже не хватило концентрации, Гюндоган с Фоденом организовали победный гол. А ведь «Боруссия» была близка к тому, чтобы увезти из Англии ничью — классный гол забил Ройс. Выходные сложились по-разному у обеих команд. «Ман Сити» внезапно уступил в большинстве «Лидсу», а «Боруссия» выиграла важный матч у «Штутгарта». Гвардиоле часто не везет в плей-офф ЛЧ, но тут, по идее, сенсации быть не должно.

«Ливерпуль» — «Реал»

Прогноз: ничья за 3.88.

Зидан вчистую переиграл Клоппа в домашнем матче. Кроос и Модрич рулили игрой и легко уходили от прессинга «Ливерпуля», а Винисиус забил сразу два мяча — столько же, сколько у него было до этого в 17 матчах ЛЧ. У чемпиона Англии не получилось накрывать соперника у чужой штрафной, поэтому проблемы закономерно возникли в самой проблемной линии — в защите. Ошибки Кабака, Филлипса и особенно Трента решили исход матча. «Реал» после этого еще и грохнул «Барселону», две победы за неделю в таких важных матча без Рамоса и Варана — это мощно. «Ливерпуль» в этом году слишком часто пропускает на «Энфилде», кажется, что без болельщиков ничья — максимум, на который может рассчитывать команда Клоппа.

«Манчестер Юнайтед» — «Гранада»

Прогноз: «Гранада» не проиграет за 2.64.

«Манчестер Юнайтед» по праву стал второй командой Англии после «Ман Сити». Манкунианцы стабильны на дистанции, поэтому они практически гарантировали себе место в топ-4 АПЛ и выход в полуфинал ЛЕ. Гостевой матч с «Гранадой» завершился победой 2:0, теперь только чудо спасет испанский клуб. После этого команда Сульшера показала свою силу в игре с «Тоттенхэмом», где превратила 0:1 в 3:1 — благодаря Фреду, Кавани и Гринвуду. При этом в ответной игре не будет сразу трех важных игроков: Макгуайра, Шоу и Мактомини. Матч может совпасть по сценарию с ответкой «Ман Юнайтед» против «Реал Сосьедада», где голов никто не забил.

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Андрей Санталов

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