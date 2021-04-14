Ставка обе забьют снова пройдет: прогноз на матч «Славия» — «Арсенал»

«Арсенал» не сильно впечатлил в домашнем матче. По моментам и ударам по воротам «канониры» ненамного превзошли скромную «Славию», а в конце еще и не хватило класса удержать победные 1:0. В итоге ничья, и выход в полуфинал теперь под большим вопросом. В этом сезоне «Арсенал» часто упускает преимущество в счете, и очень редко играет на ноль в последнее время. К счастью, в выходные была встреча с худшей командой АПЛ «Шеффилд Юнайтед» (3:0), там лондонцы прервали серию из 4 матчей без побед и 14-матчевую серию с пропущенными голами. «Славия» уже выбила двух британских клуба из Лиги Европы: сначала в этом плей-офф пострадал «Лестер», а затем лучшая команда Шотландии «Рейнджерс». Тогда тяжелую травму лица получил основной вратарь Коварж, к счастью для чешского клуба, он успел восстановиться, хотя играть ему теперь приходится и в шлеме, и в маске. Впрочем, в первом матче «Арсенал» несильно беспокоил голкипера, лондонцы нанесли всего 2 удара в створ. Самые опасные игроки у Славии" — 19-летний форвард из Сенегала Сима (15 голов в сезоне), еще один нападающий Кухта (14 голов) и плеймейкер Станчу (13 голов).

Это важнейший матч для «Арсенала», только через Лигу Европы лондонцы могут пробиться в ЛЧ. И к этой игре Артета подходит с большими проблемами в составе. Травмы у Луиза, Тирни и Сака, проблемы с Обамеянгом (не забивает уже месяц), участие Эдегора и Смита-Роу под вопросом. «Арсенал» неплох на выезде в этом сезоне (особенно в 2021 году), с другой стороны, «Славия» не проигрывает дома с осени 2019-го — последнее поражение она потерпела от «Интера» в ЛЧ. Пражская команда почти всегда забивает дома, так что вариант с «обе забьют» смотрится интересно. БК Olimp.bet дает на него коэффициент 1,92.



Исход матча здесь сложно предсказать, шансы на сенсацию у «Славии» определенно есть. Тем более, что счет 1:1 в первой игре дает пражанам преимущество. Однако есть еще более напрашивающаяся ставка, а именно фолы. В Лондоне чешская команда перефолила «Арсенал» 16:10, что совершенно нормально для стиля тренера Трпишковски. Он любит прессинговать, поэтому игрокам часто приходиться нарушать правила на чужой половине поля. Второй вариант на этот матч — «Славия» победит по фолам с форой -3,5 за 1,7 в БК 1Х Ставка.



Андрей Санталов